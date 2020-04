Torito, roto al hablar de su hijo en el confinamiento: "No sé cómo voy a ver a mi hijo con mascarilla"

Torito es de esas personas que levanta una sonrisa por donde pasa, y es que su eterno sentido del humor y su arrolladora personalidad le han hecho ser uno de los esenciales en Telecinco. Sin embargo, viviendo con su hijo y con su marido no se puede arriesgar, en plena crisis sanitaria, a contagiarse por el coronavirus, así que ha tenido que apartar su trabajo en la tele y sus reportajes hasta nueva orden. Y está viviendo la situación con miedo, mucho miedo, según ha contado en 'Viva la vida', donde este domingo cambiaron las tornas y fue él el entrevistado.

Mediaset

Emma García, por su parte, quiso ser muy clara al verle emocionado: "Nosotros siempre estamos de cachondeo y tomándonos el pelo, pero Torito: te echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de abrazarte. Los que están detrás de las cámaras y los que estamos delante. Porque eres un tío maravilloso, y como te haces querer, se nota mucho", le decía mientras él se limpiaba las lágrimas. "Gracias por haberme llamado hoy para este momentito", respondía él, antes de añadir: "Ahora estoy más animando, aunque me veáis llorar, porque dicen que voy a poder sacar al crío aunque sea un ratito a dar un paseo. No sé cómo podré ver a mi hijo de 3 años con una mascarilla. No sé cómo le voy a poder decir que no se puede acercar a sus mejores amigos".

La presentadora, al verle tan mal, quiso transmitirle total tranquilidad: "Te digo de parte del director que en ningún momento se va a prescindir de ti. Como no es el mejor momento, a veces no nos vienen los mensajes más positivos, pero olvídate. Esto va a pasar, así que olvídate. Y tu hijo se va a adaptar mucho mejor que todos nosotros".

Precisamente el pequeño es el que parece haberse tomado el confinamiento como unas vacaciones, y es que con 3 añitos, y viendo a sus padres todo el día en casa, está la mar de encantado, pero hace unos días le dijo a Torito una frase tan bonita como demoledora: "Gracias al bichito puedo jugar contigo todos los días", recordó Torito antes de volver a emocionarse, y es que normalmente, y más en estos momentos, los más pequeños lo que más valoran es lo que a los adultos se nos olvida a veces: estar todos juntos.