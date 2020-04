Estas últimas semanas no están siendo fáciles para Diego Matamoros: ya en uno de sus últimos vídeos para MTMad contó que, durante la cuarentena, se había sentido muy solo al no tener nadie con quien compartirla y, para más inri, acabó teniendo síntomas de la enfermedad que desembocaron en un positivo en el test del coronavirus. Ha estado bastante fastidiado, y así lo ha compartido en su último capítulo, en el que ha respondido las preguntas de sus seguidores... y no se han andado con rodeos. Es más: han sido, en palabras de Diego, más duras que las de cualquier 'Deluxe'...

Mediaset

Diego continúa pensando en retomar su relación con Estela Grande cuando todo esto pase, y lo cierto es que, aunque a Estela no se la ve muy por la labor de momento, él lo está deseando, y es que parece que el desamor es la maldición de los Matamoros: su padre ya deja atrás varias relaciones (aunque ahora se le ve la mar de feliz con Marta López), y su hermana Laura también ha pasado por altos y bajos en el amor: acaba de reconciliarse, por cierto, con el padre de su hijo, algo sobre lo que Diego ha sido preguntado por sus seguidores. ¿Es Benji entonces bienvenido de nuevo en el clan? Pues parece que sí: "Me parece cojonudo si se puede arreglar y son felices. Tienen un hijo en común, y si ellos son felices y lo llevan bien, pues genial", ha respondido él.

¿De cabeza a 'GH VIP 8'?

A pesar de la situación que estamos viviendo, hay quienes tienen la vista puesta en el futuro (casi la mejor y única opción), y él ya apunta a que este año podría ser el suyo en el tema de los realities: "Todos los años tengo la propuesta de entrar en ‘Gran Hermano’, y este año empieza en septiembre, así que ya veremos, ¿no? A lo mejor existe la oportunidad de conocer de verdad a Diego, de echarnos unas risas y de ver cómo me desenvuelvo en una situación así". ¿Creéis que será posible?

Mediaset

Sin embargo, lo cierto es que, aunque es una manera rápida de ganar dinero, Diego no se ve siempre en la tele, porque no es su sueño. ¿Y cual es entonces? Sorprendentemente, la música y la decoración: "En un mundo ideal, y si me tocara el euromillón, montaría el mejor club de jazz del mundo y lo pondría a precios bajos, para que todo el mundo pudiera disfrutar de los mejores artistas. Pero en el mundo real, en el que vivo, me gustaría ser diseñador de interiores, y estudiar un máster". ¡Guau!