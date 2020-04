Mientras sigue el confinamiento por la crisis del coronavirus, cualquier cosa que nos distraiga y nos saque una sonrisa siempre se agradece. Por eso, esta semana te recomendamos que no te pierdas nuestro particular ranking de 'horrores', por excelencia. Nos ha costado decidir quién se merecía liderar nuestra lista pero al final, la afortunada ha sido... ¡Celine Dion! Y es que el modelito de la cantante canadiense se las trae. No sabemos muy bien cómo calificarlo porque parece la 'prima trasnochada de Robin Hood'.

Claro que si hablamos de 'perjudicados', hay otro que sigue de cerca a la buena de Celine. Y ese es... ¡Gerard Butler! El actor también parece 'trasnochado' pero por otro motivo, ¿tú qué opinas? Si te pica la curiosidad por conocer que otros famosos quieren arrebatarle el cetro a la gran Celine Dion, además, del prota de '300', sigue leyendo este artículo y lo descubrirás. ¡Prometemos que te quedarás con la boca abierta!

Elizabeth Banks, 'mi balón, mi tesoro...'

Gtres

¿En serio que merece la pena por un balón mal hecho pelearse con un monstruo? Se ve que, como a Claire, su personaje en ‘Modern family’, a Elizabeth Banks le van las historias de miedo.

Celine Dion, tras los pasos de Robin Hood



Gtres

Ha llegado el momento de que alguien le diga a Celine Dion que, como modelo a seguir en cuestiones de moda, tiene tanto futuro como el que tenía el Titanic...

Gerard Butlet, con 'un sorbito de...'

Gtres

¿Por qué crees que Gerard Butler tiene esa cara?

a) Hace solo una hora que se prometió moderarse con la bebida...

b) No sabe que las Hadid son hermanas y piensa que ya ve doble.

c) Se acaba de dar cuenta de que lo del vaso es solo agua con gas.

Bella y Gigi Hadid, dos hermanas y un vestido



Gtres

Si tienes una hermana, entenderás que Bella Hadid debe preocuparse por lo mucho que parecen gustarle a Gigi las hombreras de su diseño... Ya puedes despedirte del vestido, Bella, la próxima vez que lo veas será... ¡en Gigi!