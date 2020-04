Aunque parece que hoy en día lo único que ocupa nuestras vidas es el terrible coronavirus, más allá de las paredes de nuestras casas continúan existiendo dramas además de esta nueva enfermedad. Lo contábamos este mismo lunes con el actor Nick Cordero, o hace unas semanas cuando el cómico Dani Rovira anunciaba que tenía cáncer, y hoy, tristemente, tenemos que contar otra noticia que nos ha encogido el corazón: según confirmaba el portal de noticias estadounidense TMZ, el youtuber Steve Cash fallecía el pasado jueves tras haberse quitado la vida con un disparo.

Era su mujer la que, muy emocionada, lo confirmaba a través de un mensaje en Facebook: "Esto es muy difícil. Ni siquiera estoy segura de qué decir o, en todo caso, qué hacer. Acabo de perder a mi mejor amigo, mi compañero, mi amante, mi mentor, mi todo absoluto...", escribía rota Celia Da Costa Cash. "Dadle tiempo a la familia para el duelo, pero sabed que Steve ya no tiene dolor", añadía pidiendo así respeto en estos días tan duros, quizá refiriéndose con esas palabras a la lucha interna del youtuber contra la bipolaridad y la depresión.

2,4 millones de suscriptores en YouTube

Steve nunca ocultó que su canal había sido una vía de escape para sus problemas mentales, en el que, tras su primer vídeo en 2007, comenzó a amasar un buen número de fans gracias a sus comedias en las que doblaba a sus propios gatos. Un canal en el que acumulaba la nada desdeñable cifra de 770 millones de visualizaciones, aunque ahora poco importan los números, sino los sentimientos, y han sido muchos los 'followers' que han reaccionado a la noticia: "Lo lamento mucho. Era muy gracioso y me encantaban sus vídeos", escribía uno. "No me lo puedo creer... lo siento"; "Fue increíble. Trajo muchas sonrisas a este mundo"; "Lamento mucho que tengas que pasar por esto. Ni siquiera puedo imaginar tu dolor" o "Lamento muchísimo tu pérdida. Mi más sentido pésame a toda la familia", escribían otros.