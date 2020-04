El hijo de Isabel Pantoja entró en 'Viva la vida' para explicar cómo está viviendo el encierro por coronavirus y confesó que lo estaba pasando mal por la falta de trabajo.

Kiko Rivera no está pasando un buen momento económico. Como a muchos otros españoles que son autónomos, la falta de trabajo provocada por la cuarentena decretada por el coronavirus, ha hecho que no tengan ningún tipo de ingreso económico. El hijo de Isabel Pantoja trabaja en uno de los sectores más afectados por la crisis, el de la música, y, además su discoteca de Sevilla, está cerrada por el estado de alarma. Ante esta situación económica tan delicada, el DJ ha decidido solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad que ofrece la Junta de Andalucía y que le han concedido como él mismo ha confesado. "Ahora mismo no genero ingresos, pero ya me ha llegado hoy la ayuda, que también hay que agradecerla", explicó en conexión con 'Viva la vida', el programa en el que su mujer, Irene Rosales, es colaboradora.

Telecinco

Además de contar que con sus dos hijas en casa no tiene tiempo de aburrirse, Kiko, que explicó que ha padecido problemas de gota durante la cuarentena, ha comenzado a hacer unos directos en su perfil de Instagram para amenizar el encierro. Uno de sus invitados será su hermana, Isa Pantoja, con la que ha compartido alguna videollamada durante el encierro. El hijo de Isabel Pantoja asegura que habla con su madre, que permanece en 'Cantora' con su abuela, doña Ana, todos los días por la mañana y que las dos está bien. "Gracias a Dios. Hay que tener especial cuidado y rezando para que pase todo esto", cuenta.