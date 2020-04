Cuando nos enteramos de que Kiko y Sofía iban a pasar por el altar, lo primero que pensamos es que eran demasiado jóvenes... y lo segundo fue 'pobre Kiko'. Sabemos que Maite Galdeano, a veces, puede resultar demasiado... "intensa", vamos a decir, y hay que tener mucha mano izquierda con ella y saber llevarla. Después de más de un año de relación con su hija, Kiko Jiménez ya sabe cómo tratar a Maite en as distancias cortas... pero lo cierto es que, a día de hoy, aún hay cosas que no traga: "A veces me da vergüenza ajena cuando se pone en plan vulgar", dijo en su última entrevista en el Deluxe.

Gtres

La respuesta de Maite no tardó en llegar. De hecho, fue en riguroso directo a través del móvil de Jorge Javier Vázquez: "Dile a ese despendolado que ya no va a haber boda. Se terminó", anunció tajante. Kiko se lo tomó a broma, como no podía ser de otra forma: "Bueno, esa decisión es de Sofía y mía. Maite y yo nos llevamos muy bien, tenemos buena relación, aunque también chocamos muchísimo, pero otra cosa no puedo hacer", dijo en honor a la verdad, pero Maite seguía molesta: "No me ha gustado nada lo que ha dicho de mí. Soy una mujer súper alegre, trabajadora y cumplidora, y no tengo que soportar que él me diga que le doy vergüenza ajena. Voy a seguir igual", amenazó.

Gtres

De hecho, ha jurado que hará lo imposible por que esa boda no se produzca: "Voy a interferir un poco para que Sofía no se case tan pronto. Voy a frenar un poco la boda. Si siente vergüenza ajena, no vamos a estar nunca bien". "Maite que diga misa. Eso es una decisión de Sofía y mía. Ella ya no interfiere tanto en Sofía. Eso era antes", respondió Kiko sin miramientos, aunque lo cierto es que, si nos los dijera a nosotros, no lo tendríamos tan claro, porque cuando la Galdeano se lo propone... ¡tiembla España!

Gtres

Tras este duro episodio, Maite ha dado la cara... pero sigue en sus trece: "Estoy muy dolida. Garantizo a España que no va a haber boda. Ahora que él espere mi respuesta. A mí cuando me la juegan... conmigo no, no me ando con chiquitas. Si siente eso, se va a quedar sin boda. Yo interfiero en el cerebro de Sofía lo que quiero y más. He cambiado la perspectiva que tenía hacia él. Hay cosas que caen por su peso y tengo que hablar con él. Me tendrá que aclarar las cosas". ¡Pues menudo buen rollito!