Habrá quien piense que Adara es una chica con los pies en la tierra, pero también hay voces que le piden que se tome un descanso de la televisión y la fama. Lo vimos hace unos días cuando publicó una imagen casi en pelotas en las redes y muchos de sus seguidores no se lo tomaron bien, e incluso ella misma comentó, tras su bajada a los infiernos en el Deluxe, que necesitaba un tiempo para "estar estable". De momento, encerrada en casa (como el resto del mundo), parece estar mucho más tranquila, pero ahora ha desvelado algo que desconocíamos de ella... y nos ha dejado sorprendidos.

Según ha contado en Instagram, hay una cosa que hace durmiendo y no entiende muy bien el porqué: "No sé por qué lo hago pero, cuando duermo, y mi cama es de matrimonio, siempre me quedo en mi lado. Nunca me muevo al otro. Es como si guardara ese sitio", ha comentado. Estas palabras nos han hecho reflexionar y preguntarnos si realmente se encuentra bien: ¿será que todavía cree que hay alguien a su lado? ¿Será que SIENTE a alguien a su lado mientras duerme y por eso no se mueve? ¡Qué miedito sólo de pensarlo!

Tan sólo han pasado unas semanas desde que rompiera con Gianmarco, y aunque dice estar la mar de cómoda soltera y que realmente no le guarda el sitio en la cama a nadie, lo cierto es que Adara es una persona que ha pasado de una pareja a otra casi sin pasar por el "luto" de la ruptura: lo dejó con Pol y en seguida empezó con Hugo Sierra. Tuvieron un hijo, entró en 'GH VIP 7'... y allí fue cuando se decidió a dejar a Hugo con Gianmarco... Ahora, sin embargo, ha tenido que aprender a vivir sola. ¿Le saldrá bien?