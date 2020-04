Violeta desvela si irá a 'La isla de las tentaciones' con Fabio

Con la llegada del buen tiempo, muchos de los programas de la televisión, series y películas se preparan para ser grabados, y así luego poder montarlos y emitirlos a partir de septiembre, que es cuando empieza la nueva temporada televisiva. Sin embargo, este año, con la crisis del coronavirus, parece que todos los planes tendrán que ir sobre la marcha, y quizá haya algunas emisiones que, desgraciadamente, no podamos tener. Aún así, no perdemos la esperanza de ver nuevas temporadas de algunos que nos han robado el corazón, como 'La isla de las tentaciones'... y es que esta vez ¡podría venir con edición VIP!

Bueno, calma: aún poco se sabe sobre la continuidad de este programa, aunque lo que tenemos ya es la respuesta de una de las parejas a las que más se les ha pedido que vayan al programa, y no son otros que Fabio y Violeta. El italiano y la valenciana son una de las más sólidas del panorama celebritero de nuestro país, y puede que la idea le ronde a algún productor, pero Violeta ha sido clara en su canal de MTMad: "Sincera y rotundamente: NO. Creo que la gente suele usar el pretexto de ‘la prueba de fuego’. Si necesitas probar tu amor, es que no está tan guay como parece y, desde luego, no iría".

Ella ha sido clara en sus razones, aunque también puede haber quien piense que la razón es que no se atreve o no se fía, y es que Fabio ya le ha sido infiel una vez. Precisamente preguntada por ese tema por sus fans, en el mismo capítulo Violeta ha comentado: "No me arrepiento de haberle perdonado. También es verdad que era una infidelidad un poco ‘perdonable’. A mí es cierto que me cuesta bastante perdonar, pero no me arrepiento, aunque lo que tengo claro es que yo perdono una vez, dos no".

¿Y quiénes han sido otras personas que han acaparado mucho la atención de sus seguidores entre las preguntas? Indiscutiblemente, Oriana y Julen. De la primera, tiene claro que se ha llevado un chasco y que hay gente a la que la palabra "amistad" le viene grande, "así que no, no seria su amiga de nuevo al 100%. Y aunque ella quiera, yo no seré su enemiga tampoco, por mucho que ella haya mentido sobre mí. No se lo tengo en cuenta. Le guardo cariño y le deseo que sea muy feliz". ¿Y de su ex, Julen? "La relación es nula, y tampoco quiero tenerla. Yo quise tener una relación cordial de ‘hola’ y ‘adiós’, pero no pudo ser. Igual es que le interesaban otras cosas".

Vamos, que Violeta es de las que tiene claro que mejor sola que mal acompañada en la vida...