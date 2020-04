Casi no podemos ver su rostro con la pedazo de mascarilla que se plantó, pero su característico pelo corto la delata: Brigitte Nielsen se encuentra "confinada" en Los Ángeles, pero allí todavía permiten los paseos, y ella decidió disfrutar del sol en familia. Sin embargo, si lo que pretendía era evitar un contagio por coronavirus, ya va mal: primero, porque sólo la llevaban su pareja y ella cuando ya sabemos que los niños son uno de los grandes grupos transmisores; y segundo porque esa mascarilla, carísima y de la marca Supreme, no vale absolutamente para nada: es una mascarilla para esquiar, y tiene tanto agujeros en la zona bucal como un agujero en la nariz para poder respirar. Vamos, que eso y nada es lo mismo...

Agencias

Aún así, Brigitte decidió no amargarse el día: la actriz, cantante, modelo y ex de Sylvester Stallone llevaba a su pequeña Frida, de casi 2 años, en brazos. También les acompañaba su marido, el italiano Mattia Dessi, con el que se casó en 2006. Ella tiene 56 años y él 41 (ya sabemos que el amor no tiene edad, como han demostrado muchas parejas). Nadie apostaba un duro por esta relación, pero la verdad es que ya llevan quince años de amor y una niña en común (para que luego digan que a partir de los 50 no se pueden tener hijos...). Brigitte tiene además otros cuatro hijos varones: Julian, Aaron, Killian y Raoul.