Avilés pide perdón a Rocío Flores por su duro enfrentamiento.

La hija de Rocío Carrasco acusa al periodista de hacerle un daño gratuito.

A pesar de que la relación de Rocío Flores y José Antonio Avilés parecía indestructible en 'Supervivientes 2020', los concursantes están cada día más lejos. Y es que, tras su duro enfrentamiento el pasado jueves en la gala, la nieta de Rocío Jurado no quiere saber nada más del periodista. No obstante, la horas en la isla se hacen muy largas y tarde o temprano iban a hablar del tema. El colaborador de 'Viva la vida' no dudó en acercarse de nuevo a Rocío Flores para pedirle perdón por las desafortunadas palabras que le dedicó durante la fuerte discusión.

Telecinco

"No me duele por mí, porque soy una persona transparente y me conoces porque llevas dos meses conmigo. Lo sabes de sobra. Me duele por mi padre y por mi familia, lo pasan mal. Estoy acostumbrada a que se diga de mí de todo. Llevo años escuchando de todo. Que vengas a mí... no me das miedo", señaló la hija de Rocío Carrasco. "Si querías hacerme daño, prefiero que lo reconozcas. Dime que eres así y que quieres quedar encima de todo el mundo. Te duele que haya creído a Barranco. Sé que vas a llegar a tu programa y lo vas a sacar en tu programa, es tu trabajo, soy realista", añadió, muy dolida.

Telecinco

No obstante, Avilés no dudó en pedirle perdón. "Te pido disculpas por haberte dicho ciertas cosas. Te lo digo con el corazón en la mano, vuelvo a España y no me siento en un plató a hablar mal de ti. El jueves te volveré a pedir perdón", respondió Avilés, muy arrepentido por las palabras que le había dicho sobre su madre. "Te pido disculpas a ti y tu familia", concluyó.