Adara ha aclarado la actitud de Hugo en 'SV'.

El uruguayo no está pasando su mejor momento en el reality.

Tras su ausencia la semana pasada, Adara Molinero ha vuelto al plató de 'Tierra de nadie' para defender a Elena Rodríguez, su madre. Además, tras apreciar unas imágenes en las que se podía ver a Hugo Sierra aislado de su grupo y de muy mal humor continuamente, la ganadora de 'GH VIP 7' no ha dudado en comentar cómo estaba viendo a su ex en el concurso de supervivencia. Lo cierto es que desde que el ganador de 'GH' no convive con Ivana Icardi, su chica, su actitud ha cambiado por completo, y no precisamente para bien.

Telecinco

"Adara, tú que lo conoces bien, ¿qué le está pasando a Hugo?", le preguntó Carlos Sobera a la ex azafata. "A él le gusta estar solo", aseguró. "Hugo está en un momento malo, le ha superado la situación físicamente, lo está dando todo en las pruebas, todo... Pero no puede más", añadió. "Le ha superado la situación, insisto, él quiere y no puede", siguió. "Es verdad que es una persona competitiva pero el querer y no poder frustra mucho", sentenció la ganadora de 'GH VIP 7'.

telecinco

Los demás colaboradores también quisieron comentar la actitud del uruguayo en el programa. "Lo que le pasa a Hugo es que tiene mal perder, y, sobre todo, ante las chicas", apuntó Toñi Moreno. No obstante, Vicky Larraz, compañera de Hugo en esta edición, tenía un punto de vista diferente al de la presentadora. "No tiene nada que ver con su separación de Ivana, Hugo tiene actitudes de una persona que lo está pasando mal", concluyó la cantante.