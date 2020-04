Víctor Sandoval, feliz por su madre tras superar el coronavirus a los 92 años

View this post on Instagram

En mi último post di las gracias a aquellos que cuidan lo que MAS queremos. Hoy pongo nombres, gracias al equipo médico del @hospital12octubre en especial a Patricia, la enfermera q hacía que nos sintiéramos mas cerca de mi madre. Gracias a ellos a superado el Covid-19 y hoy recibe el alta, ya es negativo al test. Ya os contaré con detalle en @salvameoficial como ha sido todo y que mortales consecuencias trae. Dar las gracias a mis directores, en especial a @menchuglez que me ha permitido vivir este dolor en privado sin tener q exponerme. Gracias ❤️ a @mariapatino1508 @josemuro @surianiana @alaskaoficial y en especial a @paz_padilla por sus palabras de consuelo que me han devuelto la vida. Gracias a todos los que os habéis preocupado x mí aún sin saber lo q pasaba. A mis compañeros y amigos ... y sobre todo gracias a mis hermanos @raimundodiaznovillo y @novillo_m pq hemos estado más unidos que nunca y así seguiremos. Esto demuestra que una persona de 92 años puede vencer el virus! Mañana podréis poner nombre a uno de los números que de el gobierno, pero en positivo, una nueva alta! El Cristo de Medinaceli nos permite despedirnos de ella y que esté en casa con sus hijos antes de partir con mi padre ... te quiero muchísimo mamá ... te queremos, pq tienes 3 hijos que te adoran! ❤️ #sandovalizate #victorsandoval #covid-19 #coronavirus #madrenohaymasqueuna #hospital12deoctubre