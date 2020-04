Había una frase en la serie 'Paquita Salas' que nos llegó muy hondo: "si eres lista, el Tinder da dinero". Pues bien, si eres listo, el coronavirus también lo da, y eso lo sabe a la perfección Kiko Jiménez. El ex de Gloria Camila está haciendo el agosto paseándose de plató en plató aprovechando las bajas masivas de todos los colaboradores, y cuando no es 'Sálvame', es el 'Deluxe', y cuando no es 'Mujeres y hombres y viceversa', es una gala de 'Supervivientes'. El joven se mueve como pez en el agua, y es que su imparable carrera televisiva le hace estar en todas partes... pero hay alguien que le ha puesto el freno, y no es otra que Toñi Moreno.

Mediaset

La ambición es buena hasta cierto punto, pero en el caso de Kiko Jiménez, roza ya lo obsesivo. Tanto, que ni siquiera le ha importado "enfrentarse" ante la audiencia con Rafa Mora para quitarle la silla en 'Sálvame'. Kiko está deseoso por hacerse con un hueco fijo en el programa de las tardes de Telecinco, y así se lo hizo saber a Jorge Javier: "Me cae muy bien Toñi Moreno, me encanta trabajar con ella, pero contigo me lo paso fenomenal".

Sin embargo, tras decir esto, lo que menos se esperaba era que Toñi entraría en el plató de 'Sálvame' a leerle la cartilla: "¿Te acuerdas del día que te dije 'te veo muy guerrero' y 'te estoy viendo de colaborador de 'Sálvame'? Tú me dijiste: 'No, que estoy muy a gusto aquí contigo. Yo aquí contigo hasta la muerte'", le recordó Toñi con cierto retintín, y Jorge Javier no ayudaba a Kiko a pesar de estar descubriéndose la traición del joven: "Kiko prefiere estar conmigo y estar en un programa decano de la televisión. Quiere estar aquí", apuntó el presentador. "A lo mejor no tengo el caché que tienes tú para pagarle", le respondía Toñi.

La estocada final de Toñi a Kiko



La presentadora aprovechó su visita a Telecinco para estar también en la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' como colaboradora, y fue allí donde le puso la puntilla a Kiko Jiménez en su talón de Aquiles: de la mano de Ortega Cano, su ex suegro.



Mediaset

El torero entraba en directo para hablar por videoconferencia con su mujer, Ana María Aldón, pero también tuvo oportunidad de hablar con los colaboradores, entre ellos Toñi: "Estoy muy contenta de hablar contigo por dos razones. La primera, decirte que Ana María está haciendo un pedazo de concurso". ¿Y la segunda? La estacada a Kiko: "Estoy buscando un nuevo asesor porque creo que Kiko Jiménez se va a 'Sálvame' como colaborador. Ha dicho que no está a gusto con nosotros, así que vamos a poner un mail para buscar nuevo asesor. Creo que se va a equivocar, pero ¿te quieres venir como asesor? Estaría encantada de tenerte. ¡Vente a 'MyHyV'!", le dijo, aprovechando así para darle la patada al joven ante toda España... y a Ortega Cano no pareció disgustarle la idea: "Eso habrá que preguntárselo a mi mujer. La encuentro un poquito con necesidad del exterior. A ver cómo sale el toro", respondió sin decir que sí, pero tampoco que no...