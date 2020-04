Dicen que dos no pelean si uno no quiere, pero cuando se trata de nuestras divas televisivas, siempre están dispuestas a que la sangre llegue al río. De hecho una de las más 'bélicas' suele ser Ylenia, que no deja títere con cabeza... pero esta vez, por su lengua viperina, le ha tocado recibir por parte, ni más ni menos, que de Oriana Marzoli. Las dos rubias se han enfrentado virtualmente, y es que Ylenia, que a veces se le calienta la boca, puso a caldo a la venezolana en un directo de Instagram con la Pelopony, en el que soltó perlas como no entraría en un reality con ella "por su salud mental y su integridad física. Por su anatomía, para no destrozarla, y eso… Porque se me va la mano y acaba la pelea en cero coma".

Mediaset

Oriana, por supuesto, no se ha callado, y es que la valenciana también se metió con su físico: "¿Habéis visto cómo lo dice? Pobre. Qué cara. Qué miedo. Una cosa es que digas ‘qué ropa más fea’ o ‘llevas las mechas mal hechas’ y otra cosa es pegar. Eso no se hace, porque eso es de chachorras, de macarroncias, del inframundo… pero bueno, tampoco podemos pedir peras al olmo", ha empezado.

Mediaset

Oriana también es de las que se le calienta la boca en cuestión de segundos, y no ha tardado en combustionar al oír de boca de Ylenia que se dedica a ir al cirujano con su foto para parecerse a ella: "¿De verdad te piensas que yo quiero ser como tú? ¿Tú te has mirado en un espejo antes de decir eso? Pobrecita, a lo mejor en tu casa los tienes todos tapados. O sea… EN LA VIDA. Cuando dices que yo soy todo ácido hialurónico… ¿de verdad lo dices con el fuet que tienes por boca? Te recuerdo que tienes también las tetas hechas, como yo, sí… y el culo.... NO COMO YO. Porque mi culo es mío, ¿vale? Porque claro, el mío es perfecto y tú lo tenías que parecía que te habían dado un carpetazo".

Mediaset

Y, por supuesto, no podía faltar un ataque a la bandera feminista que enarbola Ylenia, y que tanto le molesta que le cuestionen: "Un detalle que muchas personas habrán notado es ¿cómo es posible que vaya de feminista? Ubícate, apréndete bien el concepto, y luego apoyas al movimiento. Si tanto lo apoyas, y crees que las mujeres no deberían meterse las unas con las otras, ¿por qué te metes conmigo? Si tú dices que yo me meto con el físico, ¿entonces por qué tú lo haces? ¿No te dan las neuronas? Coherencia", ha pedido. ¿Responderá Ylenia... o preferirá tomarse la justicia por su mano, como prometía en el directo de Instagram?