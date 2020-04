La tarde del 21 de abril será una que Rafa Mora no olvidará jamás. La dirección de 'Sálvame' decidió poner su puesto de colaborador en manos de la audiencia. El valenciano tuvo que afrontar que supuesto de trabajo en el programa de Telecinco podía terminar en en manos de Kiko Jiménez.

Aunque el valenciano intentó permanecer tranquilo, sus nervios le jugaron una mala pasada y no pudo evitar las lágrimas al escuchar el apoyo de alguno de sus compañeros en ese trance tan duro que le tocó vivir.

De hecho, la llamada que hizo Belén Esteban, que desde que se decretó el estado de alarma, está confinada en su casa y no acude al plató de 'Sálvame', para defenderle le llegó a lo más profundo de su corazón y rompió a llorar en pleno directo.

Agencias

La Princesa del Pueblo quiso dejar claro su desacuerdo con la decisión del programa de poner en juego la silla de Rafa y le mostró todo su apoyo y cariño.

Hoy, Rafa Mora ha vuelto a 'Sálvame' tras conocer ayer la decisión de la audiencia que consiguió más de 600.000 votos a su favor, en una votación histórica para el programa. Tal y como contó la coordinadora de webs de Mediaset, Laura Henríquez, en otras encuestas del programa los votos estaban entre los 50.000 y los 100.000. Así que Rafa puede estar más que contento.

Telecinco

Lo que no se esperaba es que hoy se iba a volver a llevar un sofocón, pero eso sí, de los buenos. Para saber cómo lo pasó en la tarde ayer, Jorge Javier Vázquez ha hablado con él.

Así nos hemos enterado de que Rafa siempre se ha sabido buscar la vida y ha trabajado hasta de fontanero o de policía portuario. Pero él siempre tuvo claro que quería triunfar en televisión y lo dejó todo para venirse a Madrid.

Telecinco

Ahora que ve que tras muchos años de trabajo, vio que su puesto en 'Sálvame' estaba en juego y no lo pasó bien. “Trabajo en lo que me gusta pero es un medio muy inestable y pensé que no se me estaba valorando y llegué a pensar si me había equivocado al elegir esta profesión. Fue un bofetón de realidad”.

Telecinco

El valenciano continuó con sus confesiones y aclaraba que le encanta trabajar en televisión y que su novia, Macarena cree que sí se le valora, aunque ayer también se puso nerviosa por lo que le tocó vivir.

Así, cuando la madre Rafa, Montse, ha entrado en directo para reconocer que lo pasó mal al ver a su hijo, el colaborador se ha roto al hablar de su abuela Lucía.

Telecinco

“Ella estuvo desde los 7 años trabajando, de sol a sol. Siempre nos apoyó y ayudó. Ella siempre me decía Rafa eres el mejor, mataba por mí. La tuve conmigo hasta los 90 años pero los abuelos debería ser eternos” reconocía entre lágrimas.

Ha explicado que su abuela vivió con él y que le dio un buen susto. “Un día llegué de trabajar y me le encontré tirada en el suelo. Le había dado un ictus pero hacía poco y cuando vino la ambulancia la pudimos recuperar aunque ya no fue la misma”, ha contado.

Telecinco

Otra de las anécdotas que ha contado de su querida abuela fue que cuando estuvo en 'Supervivientes' y que ha dibujado una sonrisa en sus compañeros, fue que ella se creía que realmente no pasaban hambre porque le dijeron que les mandaban cajas de comida."Ella se lo creía, la inocencia de la gente mayor” explicaba llorando.