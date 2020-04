Adara ha confesado que hay alguien que le gusta.

La ganadora de GH VIP ha recuperado la ilusión tras su ruptura con Gianmarco.

¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Madre mía! No se nos ocurren otras palabras para comenzar a contaros que Adara Molinero vuelve a tener una ilusión sentimental. Sí, has leído bien. Si hace apenas unos días la veíamos llorar como una magdalena por el abandono de Gianmarco por culpa de unos misterioso mensajes con Rodri, ahora nos ha sorprendido a todos contando que hay alguien que podría estar haciéndole 'tilín'.



Así lo ha revelado en su canal de MtMad, pero ¿quién es el chico que ha hecho que Adara se olvide del disgusto de su ruptura con el italiano? ¿Cómo ha sido que en pleno confinamiento vuelva a estar ilusionada con alguien?

Pero antes de contarnos lo que a todos realmente nos interesa y es saber quién le gusta a Adara, la ex azafata ha contestado a preguntas que le han hecho sus fans como si quiere tener otro hijo (ha dicho que ahora mismo no), si ha probado las drogas (no, nunca ha respondido de manera tajante) o si hay o no montaje con Hugo para seguir hablando en platós (no, no y no).

Mtmad

Y si esto fuera poco, la ganadora de GH ha desvelado el último mensaje que le ha mandado Rodri. Tranquilos, ha sido de lo más decepcionante: "Me voy a sacar al perro".



Pero tras contestar a un montón de preguntas, Adara ha llegado a lo que todos nos interesa mucho más: ¿Qué chico le gusta ahora mismo? La ganadora de GH VIP ha confesado que ya le gustaba mucho antes de estar con Hugo Sierra y que al chico en cuestión le mandó un par de mensajes que no tuvieron respuesta nunca...

Mtmad

Sin embargo, hace muy poco han estado hablando y tal y como ella misma ha confesado entre sonrisas muy picaronas ¡es alguien muy conocido!

Adara no ha querido dar muchos más detalles porque según ella, es tan famoso que no puede decirlo... habrá que estar atentos porque seguro que esta historia todavía va a dar mucho juego.