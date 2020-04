El actor Miguel Ángel Silvestre fue uno de los invitados que tuvo 'El Hormiguero' el pasado miércoles. El guapérrimo intérprete está pasando el confinamiento con su madre, algo que dijo le estaba haciendo mucha ilusión porque hacía muchísimos años que no convivía con ella. Tal y como él mismo le contó a Pablo Motos se fue de casa siendo un adolescente para formarse como tenista a la escuela de Sergi Bruguera con solo 13 años y desde entonces, no había pasado tanto tiempo seguido con su madre.

Al actor se le veía feliz y explicaba: "He tenido esa suerte. Me fui de casa cuando tenía 13 años para ir a jugar al tenis a Valencia, luego me fui a Madrid a estudiar una carrera y desde entonces hacía mucho que no pasaba tanto tiempo en casa con mi madre. Corroboro que me cae muy bien. Discutimos un poquito un día, y la culpa fue mía, las cosas claras".

Como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel confesó que en estos días echa mucho de menos a su padre que falleció algo más de un año: "Me he acordado de él estos días porque nos levantábamos de madrugada a comer chocolate. Como siempre estaba a dieta, mi madre optaba guardó los dulces. El otro día mi madre hizo tarta de manzana. Esa noche me levanté y mi madre también me lo había escondido. Pero lo encontré".

Pero si hubo una revelación que ha llamado la atención de todos los seguidores del programa de Pablo Motos y fans del intérprete de 'Velvet', ha sido a lo que se está dedicando estos días de encierro.

"Las matemáticas es algo que siempre quise estudiar y no pude hacer. Es un lenguaje de la naturaleza, todos sus componentes, incluso nosotros, estamos hechos de un equilibrio perfecto. A mí, por temas relacionados con la explotación del planeta, pensaba que una de las cosas que nos diferencia de los animales es la avaricia. En 2042 no habrá peces comestibles y los que habrá ya tienen plástico. Una forma de combatirlo es a través de las matemáticas avanzadas. Le estoy dedicando siete u ocho horas al día. Me ha empezado a ilusionar mucho, me dijeron que se me da bien y me vine arriba".

Sin palabras nos hemos quedado. ¿Y tú?

Además, quiso mandar una reflexión sobre el Medioambiente y el trato que le estamos dando las personas: Esa parte le llevó a plantear una reflexión sobre el trato del ser humano al planeta: "Desde el año 2000 han pasado cuatro virus diferentes. Algo no estamos haciendo bien. Tenemos dos realidades, la que vivimos ahora y otra, que hay cosas en las que nos estamos equivocando. En España cada año muere mucha gente de forma prematura por la contaminación. Quiero ser positivo y ver que esto es una fotografía de cómo está el planeta cuando no lo explotas, una primavera con el cielo limpio, animales que pueden estar más tranquilos… A mí me gustaría salir de todo esto con un aprendizaje sobre ello".

Miguel está muy preocupado por el Planeta y a poco que te pases por su perfil de Instagram verás cómo ayuda a cuidarlo ¡este chico cada día nos gusta más!