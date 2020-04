Telecinco

Tras abandonar el plató, Kiko Matamoros confiesa que lleva un año mal.

El colaborador reconoce tener un problema con la gestión de sus emociones.

El estrés le está pasando factura a Kiko Matamoros, tanto que ha tenido que abandonar el plató de 'Sálvame' en directo para ir a los servicios médicos. Al regresar, el colaborador ha confesado que lleva más de un año con este problema de estrés y ansiedad porque no sabe gestionar bien las emociones y los nervios se le ponen en el estómago. Hasta cuatro médicos ha visitado Kiko. Tras el susto, sus hijos y su pareja, Marta López, lo han llamado para preocuparse por él. Un gesto que ha emocionado a Kiko y, con los ojos húmedos, ha hecho que confiese el amor por su novia que ha sido la artífice de acercarse a sus hijos.





Kiko Matamoros no gana para disgustos. Si el pasado 22 de abril tuvo que abandonar el plató de 'Sálvame' para ser atendido por el servicio médico, al día siguiente, el colaborador tuvo que volver a abandonar su puesto de trabajo por un nuevo problema de salud. Kiko estaba hablando del episodio del día anterior y reconoció que, en casa, había vuelto a vomitar y que seguía sin encontrarse bien. Matamoros aseguraba estar cansado de las críticas de su ex, Makoke. "No quiero ser el juguete de esta señora para que ella haga caja", dijo y que, sobre todas las cosas, quería proteger su relación con Marta López. "Cuando empezamos a salir juntos, todo el mundo decía que me iba a durar un mes. Me he encontrado en la vida con un regalo que si alguien lo estropea seré yo con el tiempo porque soy un desastre aunque espero que no", explicó.

"Estoy divinamente con mi mujer y no quiero participar en historias raras. No quiero que mi vida se convierta en un circo porque lo ha sido mediáticamente y no quiero que lo vuelva a ser", aseguraba Kiko poco antes de tener que abandonar el plató de 'Sálvame' en menos de 24 horas.

Telecinco

Kiko Matamoros tuvo que pasar, de nuevo, por el servicio médico y le han diagnosticado un nuevo pico de estrés. "Kiko está bien para tranquilizar a su familia y será quién quien decida si vuelve al plató o se va para casa a descansar", contó Carlota.

Y es que menudas tardes les está dando la dirección de 'Sálvame' a los colaboradores del programa. A las lágrimas de Rafa Mora, después de que se dejase su silla de colaborador a decisión de la audiencia, se sumó el ataque de ansiedad que le provocó a Kiko Matamoros la última ocurrencia de 'la cúpula' el miércoles 22 de abril.



Captura TV

Desde hace unas semanas, los colaboradores califican las personalidad de los otros tertulianos. Tras el turno de Mila Ximénez –a la que sus compañeros definían como clasista, soberbia y egocéntrica– y el de Belén Esteban –a la que describen como elitista y pelota con los directores–, llegaba el momento de Kiko Matamoros. Y fue Makoke la encargada de calificarle.

"Inseguro, soberbio o rencoroso" son algunos de los calificativos con los que Makoke definió a su exmarido. Unas palabras que le pasaban factura y por las que Kiko tuvo que acudir al servicio médico del programa. "No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado bilis y se me había disparado la tensión", explicaba el colaborador, que no quería seguir hablando de su ex.