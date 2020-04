Ana María Aldón se enfada con la organización de 'SV 2020'.

El programa ha acusado a la diseñadora de hacer trampas.

Como es habitual cada jueves, las tensiones en 'Supervivientes 2020' están a la orden del día. Y más si hay una pizza familiar de por medio. La protagonista de toda la polémica ha sido Ana María Aldón. Tras enfrentarse a la prueba de localización contra Yiya, la organización ha acusado a la diseñadora de moda de haber hecho trampas, dando la victoria directamente a la extremeña. Una decisión que ha alterado por completo a la mujer de Ortega Cano, que ha abandonado la zona de pruebas muy cabreada. Y es que Aldón seguía manteniendo que ella no había cometido ninguna irregularidad durante el juego. ¡Vamos, que se ha liado!

Telecinco

"Me está dando vergüenza este momento. Yo no he pisado nada, he levantado el pie porque tenía el pie atrapado", gritó Ana María, muy ofendida. "Yo me inclino por Ana María pero soy un humilde presentador, las imágenes están a tu disposición Ana", dijo Jorge Javier Vázquez. "Me dan igual las imágenes. No las necesito. Yo no he apoyado ni he ejercicio ningún tipo de presión, hasta aquí hemos llegado. Sé perfectamente cómo es el juego y sé lo que he hecho", aseguró, muy cabreada.

Telecinco

"Si la organización dice que lo ha visto, ahora puedo montar otro pollo como ella", respondió Yiya, tras enterarse de la repetición del juego. "Te lo juro por mi hijo, yo no he pisado", le aseguró Ana María Aldón a la de Extremadura. Finalmente, han disputado una segunda vez la prueba y la diseñadora se ha llevado la recompensa. Como diría Belén Esteban: "Yo por mi 'pizza' ¡MA-TO!"