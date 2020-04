Elena y Hugo vuelven a enfrentarse.

El uruguayo no perdona a Elena que le hiciera daño a su familia.

Aunque parecía que la relación de Elena Rodríguez y Hugo Sierra estaba llegando a buen puerto en las últimas semanas, todo ha cambiado de repente. Y es que, desde que volvieron a compartir isla, los rifirrafes entre ambos han estado más presentes que nunca. La madre de Adara Molinero no entiende la actitud que Hugo Sierra está adoptando en el concurso, mientras que el uruguayo acusa a Rodríguez de ser una falsa. Durante la última gala, Sierra y la deportista han tenido un duro encontronazo, en el que los temas personales han salido a relucir una vez más.

Telecinco

"Es mi hijo y lo nombro si quiero", comentó Hugo. "La única persona que siempre me respetó a mí y a mi familia se llama Jesús Molinero, esta es una falsa", aseguró el uruguayo ante la cara de sorpresa de Elena. "No entres hija que a mí me da igual, lo tengo eso muy resuelto y me da igual que este señor lo utilice", dijo la madre de Adara, visiblemente molesta con su ex yerno por nombrar a su ex marido. "¡Eres un sucio! ¡Qué Sucio!", gritó Rodríguez, en repetidas ocasiones al uruguayo.

Mediaset

Además, Elena quiso aprovechar el momento para mandarle un bonito mensaje a su hija en directo. "Hija, tú vales mucho y no necesitas a nadie para brillar porque brillas por ti misma. No entres en tonterías que no merecen la pena. Te quiero mi vida", afirmó ' la madre de la ganadora de 'GH VIP 7' tras el rifirrafe con su ex yerno. "Le hizo daño a mi madre y eso no se lo perdono", concluyó Sierra.