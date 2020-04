Diego confiesa a Kiko Rivera: “Me he enamorado completamente de ella”.

El joven sigue intentando reconciliarse con Estela y le manda un mensaje en clave.

Diego Matamoros no termina de levantar cabeza. Está claro que a este chico en la cuarentena le está acumulando uno tras otro los problemas. No sólo ha tenido que pasar completamente solo en casa su contagio por coronavirus, sino que además ahora ha descubierto que su hermana Laura también ha dado positivo. Por si fuera poco, ha tenido que ver en directo en 'Sálvame' como su padre Kiko Matamoros se ponía malísimo y confesaba sus problema de salud. Pero en realidad, la condena que peor llevar Diego es la ausencia de su mujer. Diego Matamoros es incapaz de olvidar a Estela Grande y por eso ha hecho un último intento para conseguir que vuelva a su lado. El chico se ha currado toda una declaración de amor que debería derretir el corazón de su ex y propiciar por fin la ansiada reconciliación.

Instagram Diego Matamoros

“Sigo echando de menos a la que todavía es mi mujer, porque no me he separado. Si la vida me la pone a ella, perfecto”, declaraba Diego a su amigo Kiko Rivera durante un directo en Instagram. El hijo de la Pantoja se convertía así de repente durante el live en el confesor improvisado del influencer. Y es que parece que a Matamoros no le importa que Estela contara qué es lo que le impide reconciliarse, él sigue intentándolo.

Y oye ya que Estela salía a relucir en la conversación, Diego echaba toda la carne en el asador confesando su amor por ella. “Es una niña súper buena, hablo desde el cariño y el amor que la tengo. Yo me he enamorado completamente de ella y le deseo lo mejor, la quiero mucho y no quiero que le vaya mal”.

Pero por si acaso, a Estela la declaración en vivo y en directo no le termina de convencer, Diego tiene más armas que usar en su noble lucha por reconquistarla. Y es que ahora ha decidido ablandar al corazoncito de su ex recordándole sus buenos momentos juntos volviendo a usar en su Instagram el hastag #D13 que era el que acompañaba siempre las fotos del matrimonio al ser el día de su aniversario. La fecha era el símbolo de amor de la pareja, incluso él lo tiene tatuado en la muñeca.

Gtres

¿Podrá hacer aún algo más Diego por recuperar el amor de su amada? Desde luego él lo tiene más que claro, ahora mismo o es Estela o ninguna otra. Y así lo confesaba: “Ahora mismo tengo la puerta cerrada en el ámbito del amor. No estoy con fuerzas de empezar nada. Estoy en un periodo de luto que, o reconducía mi vida, o tenía que tirar para adelante. No me nace nada buscar nada afuera”.