Tiene ganas de volver al trabajo, pero Alaska nos confiesa que no está llevando del todo mal el estado de confinamiento. Hablamos con la artista desde su casa del centro de Madrid, donde pasa la cuarentena con su marido, Mario Vaquerizo, y su madre, América. Debido a la pandemia, Alaska y Nacho Canut han tenido que aplazar su gira con su grupo, Fangoria.

¿La música va a cambiar mucho después de esto?

No creo. Dicen que la gente se puede acostumbrar a ver los conciertos en su ordenador. Eso no son conciertos.

De niña, ¿qué querías ser de mayor?

Médico. Mi abuela tenía muchos libros de medicina y nunca me han dado asco. También quise ser astronauta, como todos los niños que vivieron la llegada a la Luna, pero si me da miedo coger un avión y montarme en una montaña rusa, no lo podría haber sido. Con el paso del tiempo, a los 50 años, me he dado cuenta de que me hubiera gustado mucho ser arqueóloga, investigadora o profesora de universidad.

¿Llegaste a acabar la carrera de Historia?

¡Qué va! Al final nunca consigo sacar tiempo.

¿Piensas en la jubilación?

Como autónomo, no sé si me jubilaré. Y desde el punto de vista artístico, si tienes ganas y facultades para realizar tu trabajo, me parece raro retirarte porque cumplas una determinada edad.

Cortesía de imagen: Primavera Pop

Y eso de morirte encima de un escenario...

Yo no lo veo como algo romántico. A mí me gustaría morirme en mi casa tranquilamente, lo que no sé es qué estaré haciendo el día antes. Yo no soy Beyoncé bailando en un escenario, así que, sí, creo que es una cuestión de ganas.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

No. El pasado es pasado, y ya está. Cuando me preguntan si volvería a la época de 'La Movida', donde yo era adolescente, siempre digo que no. ¿Tú volverías a tu adolescencia? Yo a los 15 años quería tener 40, y ya los he vivido.

A lo largo de los años has entrevistado a mucha gente. ¿Te atreverías a hacerle una entrevista en profundidad a Mario?

Sí. Igual le preguntaría por cómo ha cambiado debido a las muertes de su hermano, de Susi (miembro de las 'Nancys Rubias') y de David Delfín, porque las ha afrontado de distintas formas. Mario es muy difícil de entrevistar.

Elio Valderrama / HEARST

¿Cómo le conquistaste?

Mario era mi jefe de promoción y poco a poco me di cuenta de que le miraba más y me llegaba a molestar cuando le veía haciendo el tonto con alguna.

Así que eres celosa.

Pues no lo sé. Pero mi madre se dio cuenta antes que yo de que me gustaba Mario. De hecho, mi madre siempre ha hecho recetas para atraer la suerte –tiene un libro escrito sobre ello–, pues había una receta sobre que si querías conquistar a alguien, te tenías que dar baños de canela y lo hice. Funcionó.

¿Ha habido crisis en vuestro matrimonio?

Crisis de separarnos o plantearnos separarnos, no. Ha habido momentos en los que hemos estado más tensos o distanciados, en los que alguno de los dos no hemos estado al cien por cien porque estábamos mal por algo. Discutir no es malo, al contrario. Cuando dejas de discutir en una pareja es que te da todo igual.

Luis Miguel González / HEARST

¿Te han llegado a molestar los comentarios sobre vuestra relación?

Mario y yo siempre lo decimos, que somos dos maricones por nuestra actitud. Nuestra forma de ser no es la de dos heterosexuales al uso. Nosotros somos como somos, que no tiene nada que ver con lo sexual. Mario es un heterosexual con pluma, ¿cuál es el problema? Pero sí molesta una cosa: ¿crees que estoy con un hombre al que no le gustan las mujeres porque estoy muerta de hambre? Nunca he entendido ese tipo de cuestionamientos. Me parece antediluviano que, porque un hombre tenga pluma o se maquille en 2020, tenga que ser homosexual.

¿Mario es entonces un macho ibérico?

Un poco sí. Él es un padre de familia porque en su casa está pendiente de su mujer, de su suegra, de sus padres, de su hermana, de la economía, de la logística... Es una persona muy formal y seria.

¿Es pudoroso?

Sí, más que yo. Todo el descaro que tiene fuera, en lo íntimo no lo es. Es normal y corriente.

¿Quién suele tomar la iniciativa?

Llevamos 20 años casados, ya no se puede hablar de iniciativa. Será un tópico: unas veces él y otras veces la tomo yo.

Una mujer inclasificable

Nació en México, pero de niña aterrizó en Madrid para quedarse. Musa de La Movida, chica Almodóvar, actriz de teatro, colaboradora de radio y televisión y cantante del dúo Fangoria junto a su inseparable Nacho Canut. Alaska es una mujer inquieta y sin prejuicios que siempre está dispuesta a correr riesgos. También es muy familiar: lleva 20 años casada con Mario (se recasaron en su reality) y cuida de su madre, América.