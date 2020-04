T erelu ha hablado sobre sexo con la estilista Cristina Rodríguez

La colaboradora desvela cómo fue su primera vez desde su casa donde está confinada con su madre.



Terelu siempre se ha caracterizado por ser una mujer sincera, valiente y con una mentalidad mucho más abierta de lo que se podría esperar. Y volvió a demostrarlo en una entrevista que le realizó la estilista Cristina Rodríguez durante el confinamiento y vía Instagram. Allí Terelu habló de sexo sin tapujos y reconoció que llevaba más de cinco meses sin mantener relaciones. “Echo más de menos el afecto que el sexo con un hombre. En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí se echa de menos la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola”, añadió.



Ana Ruiz / HEARST

Ya metida en harina, Terelu también reconoció que su primera vez no fue nada placentera. “Cuando pasó no entendía que aquello pudiera gustarle a la gente”, confesó entre risas. El punto fuerte de la entrevista llegó cuando Cristina le preguntó si alguna vez se había animado a hacer un trío. “Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud, pero de hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma”, aseguró.

Imagen cedida por la productora

Parece que la colaboradora de Telecinco por fin está más animada y positiva y ya no entiende la soledad como su única opción. Hay que recordar que en febrero de este mismo año, Terelu se desmarcó con la siguiente declaración: “Yo difícilmente estaré con otro hombre en mi vida. Lo pienso de verdad”. Pero Terelu, ¡si estás divina! Estamos seguras de que cuando acabe la cuarentena va a tener una cola de pretendientes esperándote para cortejarte. La buena actitud atrae a los buenos maromos, mujer.

Preocupada por su hija

Agencias

Terelu siempre ha dicho que lo más importante de su vida es su niña, Alejandra Rubio, que se ha convertido en una de las colaboradoras estrellas de Telecinco. En plena pandemia tiene que seguir yendo a trabajar y pasa la cuarentena alejada de su madre. Terelu ha admitido estar preocupada porque su hija se enfrenta a su primer conflicto serio desde su aterrizaje en la tele: la familia de Hugo Sierra va a denunciarla por asegurar que Adara y el uruguayo han pactado reconciliarse cuando él vuelva de Honduras.

Con su madre y fiel a su cita con el balcón

Agencias

Terelu no sale de casa y permanece junto a su madre María Teresa Campos en el tríplex que vendió antes del estado de alarma. “Mi hija se preocupa mucho, está aterrada con que me pase algo”, confesó la matriarca del clan.

Agencias

Terelu sale todos los días a su balcón a aplaudir a las 20 horas. Recientemente, ha ha tenido que soportar que sus ex compañeros de ‘Sálvame’ la tildaran de altiva, prepotente y soberbia. Menos mal que ella ha decidido no entrar al trapo...