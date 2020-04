Fani y Christofer, así ha sido su reencuentro tras 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' ya ha podido repatriar a los tres últimos concursantes expulsados, Ferre, Antonio Pavón y Fani.

Christofer le ha dado una gran sorpresa a su chica a su regreso a casa.

Después de muchos días de incertidumbre, Fani, Ferre y Antonio Pavón han podido regresar a España desde Honduras. La organización de ‘Supervivientes 2020’ ha logrado que los tres ex concursantes sean repatriados pese a las restricciones gubernamentales y han conseguido volver a casa. Tras su paso por el 'reality' y varias semanas separados, Fani ha podido volver a casa y reencontrarse con los dos hombres de su vida; Su chico, Christofer, y su hijo Emilio, y el reencuentro no podría haber sido más emotivo.



Fani se lanzaba a los brazos de su chico, eufórica, y se lo comía a besos al grito de "kukiiii" mientras él sonreía y pensaba en el sorpresón que le había preparado en casa sin que ella lo supiera.

"Ya estamos juntos, ya estoy en casita, te quiero, te quiero y te quiero", gritaba Fani a su chico mientras la cogía en brazos. Pronto llegó Emilio, el hijo de Fani, y también se lo comió a besos, al igual que a su gatito.

Pero Estefanía tenía prisa por saber qué sorpresas le tenía preparadas su novio y le pedía que le enseñara todo, así que corriendo al piso de arriba... Y flipad. Christofer ha convertido una de sus habitaciones en un vestidor "como los de las películas", un sueño para Fani, y la cosa no queda ahí. Le puso en el suelo todas sus chuches y bollería favoritas y ¡un jamón! Pero no una paletilla... no, un jamón 5 Jotas. Y por si esto fuera poco, le ha comprado a su chica el nuevo iPhone... ¡Están que lo tiran!