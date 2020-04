View this post on Instagram

¡MAÑANA ES EL DÍA! Tic tac, tic tac🤱🏼 . Te esperamos desde hace días pero te has hecho de rogar. 9 meses viéndote a través de una pantalla y, al fin, papá y yo vamos a tenerte cada día con nosotros. Pequeña, no te imaginas las ganas que tenemos de mimarte, cuidarte y poder cogerte ya en brazos. Eres la pieza que faltaba en nuestras vidas y en nuestra familia; el mejor regalo para tus hermanas. . Por fin podemos decir: hasta mañana, Mia. Te amamos, hija 💕