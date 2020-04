Ha confesado no poder "ni ver" el vestido que utilizó en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones', cuando puso fin a su relación con Gonzalo.

Desde que ganó 'Gran Hermano', Susana se ha convertido en una 'influencer' con mucho éxito en la red gracias a sus sencillos 'looks'... ¿Al alcance de cualquiera?

Tiene casi un millón de seguidores en Instagram y cada vez que comparte una foto, se llena de comentarios como: "¿De dónde es esa camiseta?", "¿de dónde son los pantalones", "¿dónde puedo comprar ese vestido?", y es que Susana Molina es todo un referente de estilo para muchas gracias a su sencillez, así que ha querido compartir sus secretos con sus seguidores. En su último vídeo para Mtmad, la que fuera ganadora de 'GH 14' nos ha abierto las puertas de su casa y se ha lanzado al 'tag del armario', enseñando sus prendas más caras, las gangas, sus favoritos, algo de lo que nunca se desharía, su prenda con más historia... ¡Todos sus secretos!

La joven ha confesado que suele hacerse con gangas en mercadillos como el rastro de Madrid, pero de vez en cuando se da 'caprichitos', así que no ha dudado en enseñar sus dos prendas más caras: Dos bolsos. Uno de Gucci y otro de Prada.

Ha confesado que renueva su armario constantemente y nada le suele durar más de cinco años, sin embargo hay algo que la acompaña desde hace tiempo... ¡Sus Converse! No se separa de ellas aunque estén desgastadas. ¿De fondo de armario? Lo tiene claro: Vaqueros y americanas.



Sus zapatos favoritos son las botas 'cowboy', y nos ha quedado clarísimo porque tiene infinidad: con estrellas, negras, marrones, con tachuelas, estampadas... Sin duda, son su prenda favorita y por eso confiesa que las usa hasta para salir, con un vestido y listo.

En cuanto a una prenda con historia, no ha dudado: El vestido que se puso para la hoguera final de 'La isla de las tentaciones' (un día inolvidable en su vida, desde luego)... "era un plan B", ya que no era el que se iba a poner pero perdió mucho peso y no pudo ponerse lo que tenía pensado, y asegura que "no puedo ni ver este vestido, le he cogido muchísima manía". ¿Por qué será?

Eso sí, tiene claro que a lo que más cariño le tiene es a sus trajes de flamenca: "Jamás de los jamases me voy a deshacer de ellos".