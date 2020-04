El joven se encuentra derrumbado tras su segunda semana en la cuerda floja.

Albert perdió los papeles después de que José Antonio Avilés le acusase de acercarse a Rocío únicamente por interés.

Cada vez quedan menos semanas para que la edición de 'Supervivientes' más extrema llegue a su fin y,puede que por eso, las nominaciones pesen más. O puede que haber estado en el ojo del huracán tras su enfrentamiento con José Antonio Avilés por su relación con Rocío Flores hayan pasado factura a Albert Barranco, pero lo cierto es que el joven no levanta cabeza. Después de haber salido nominado por segunda semana consecutiva, Albert Barranco se muestra cada vez con menos fuerzas para seguir luchando. Y así lo demostraba el joven después de la décima gala de‘Supervivientes 2020’. Los grupos volvían a sus respectivas isla con cuatro nuevos nominados.

De hecho, hay quien ha llegado a cuestionar que entre ellos existiese algo más que una amistad. Sin embargo, rápidamente Gloria Camila defendía que entre ellos dos no había nada más que una amistad sincera.

En el grupo de los Siervos, Hugo y Jorge fueron los nominados. “Me han nominado porque dicen que entre ellos hay más ‘feeling’, yo creo que se cuidan mucho las espaldas, muy rápido se crean las amistades…”, aseguraba Hugo resignado. Mientras, Jorge se lo tomaba mucho mejor: “Me lo esperaba viendo la gente que quedamos”.

En el grupo de los Mortales, José Antonio, que volvía a exponerse, también se lo tomaba bien. “Sinceramente, no me la he tomado mal, es mi grupo y ellos me quieren a su manera”. El que pero se lo tomó, sin duda, y pesé haber hablado con Ivana y disculparla, fue Barranco: “Estoy bastante decaído, no nos vamos a engañar, es la segunda semana seguida que estoy nominado. Ahora hay que ser fuertes, que es lo que toca”, confesaba el joven, bastante decepcionado con volver a encontrarse otra semana seguida en el grupo de lo nominados.