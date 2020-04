Diego Matamoros está pasando el confinamiento solo desde que diera positivo en coronavirus.

Su hermana Laura Matamoros está confinada junto a su hijo y Benji Aparicio, con quien ha retomado su relación.

Cuatro de los hijos de Kiko Matamoros han compartido una videollamada en la que demuestran la gran unión que existe entre ambos.



El hijo más mediático de Kiko Matamoros está pasando el confinamiento en soledad desde que diera positivo en COVID-19 y por eso busca cualquier momento para estar en compañía aunque sea en la distancia. "Lo que me está salvando la vida son las llamadas grupales, el whatsapp se me ha quedado corto y muy frío", admitía el propio Diego hace unas semanas y así lo ha compartido con sus miles de seguidores en la red, donde Diego Matamoros ha publicado un bonito momento familiar. El ex de Estela Grande ha compartido una imagen de la videollamada que ha hecho con sus hermanas, Laura, Irene y Lucía, y su madre Marián. "Llamadas familiares Matamoros Flores necesarias", escribe junto a la imagen.

Diego Matamoros ha sido uno de los cientos de famosos afectados por el coronavirus. El hijo de Kiko Matamoros contó en su canal de MTMAD cómo comenzó a detectar los primeros síntomas del virus y ha utilizado el mismo medio para contar a sus seguidores cómo pasa su día a día.

Laura, por su parte, parece estar muy feliz de nuevo con el padre de su hijo, Benji Aparicio. No dudan en dedicarse mensajes de amor y compartir con sus seguidores tiernos momentos juntos. Una reconciliación con la que Diego está encantado: "Me parece cojonudo si se puede arreglar y son felices. Tienen un hijo en común, y si ellos son felices y lo llevan bien, pues genial", confesaba.