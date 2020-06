Chelo, hundida al hablar de cómo murió su madre y lo que sufrió con su marcha.

El enfado de Chelo García Cortés con su mujer, Marta, ¿A qué venían esos malos humos?

El 1 de junio de 2006, la voz de Rocío Jurado se apagó para siempre. Han pasado 14 años desde su muerte pero su recuerdo sigue vivo entre sus familiares y amigos, que en esta fecha tan especial han querido tener un precioso homenaje con ella. Entre todos los mensajes destaca el de Chelo García Cortés, no solo por las bonitas palabras que dedica a 'La más grande', también por la foto que acompaña a esas palabras.

En la imagen, tomada hace varias décadas, aparecen la periodista y la cantante con una actitud de lo más cómplice. Abrazadas y sonriendo como dos grandes amigas. "Hace muchos años de esta fotografía. Hoy quiero compartirla con vosotros porque representa un tiempo en el que tuve la suerte de estar cerca de Rocío Jurado que siempre me trató con mucho cariño a pesar de ser periodista. Cada vez que miro esta instantánea no puedo más que sonreír con añoranza... Hoy se cumplen 14 años se su despedida final. Ella se fue y, nosotros, los que tuvimos la suerte de conocerla, nos quedamos con el corazón destrozado. Rocío, gracias por tanto siempre estarás en mi memoria y en mí", comenta Chelo junto a la foto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Chelo acompaña la imagen de varios hashtag, en los que deja claro que Rocío Jurado "sigues en nuestros corazones" y que la tonadillera es "artista única" e "irrempazable".



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.