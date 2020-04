Terelu Campos reacciona a las declaraciones de Rocío Flores sobre su madre

Terelu Campos es una gran amiga de Rocío Carrasco.

Rocío Flores confesó que le gustaría tener un acercamiento con su madre.

En la última gala de 'Supervivientes 2020' pudimos ver a Rocío Flores más sincera y humana que nunca. La joven se abría en canal y confesaba el verdadero motivo de su participación en el programa, aprovechando para hablar de su relación con su madre:

“Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen y me encantaría tener una relación buena con mi madre como tú la tienes con la tuya ¿Qué no puedes ser? Pues no, no puede ser ¿Qué me encantaría? Pues sí, nunca lo he negado''. Unas palabras a las que no ha tardado en reaccionar Terelu Campos en 'Viva la vida', ya que es amiga íntima de Rocío Carrasco.



La colaboradora ha reconocido que el hecho de que Rocío Flores dijera que no sentía que tuviera que pedir perdón le "enfrió" mucho y precisamente de ahí parece que nace la principal causa de tantos años de distanciamiento entre madre e hija.

telecinco

"Cuando dos personas tienen un conflicto, hay que saber entonar el 'mea culpa', y por parte de todas las partes", ha dicho Terelu. "Nadie es perfecto en la vida y nadie actúa bien al cien por cien", ha aclarado. Además, asegura que "cuando la vi pensé que se estaba expresando y es la única manera de un acercamiento". Y ha sido muy clara: "El perdón en la vida está por algo".





Terelu ha reconocido que pese a haberle, quizá, faltado ese 'mea culpa', se emocionó por sentir que involucra a su amiga, a quien considera es "es parte de mi familia".