La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en una auténtica estrella de internet gracias a su naturalidad y sus ocurrencias.

Anabel y su novio, Omar Sánchez, están alegrando a sus seguidores con divertidos vídeos.

La última de Anabel ha sido montarse su propia Feria de Abril en casa.

"No nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que no lo tenemos. Yo este año le decía al Negro que pasaba de feria y que me apetecía playa... Ahora pagaba lo que no tenía por estar ahí rodeada de los míos sudando cantando afónica y volviendo a casa con los tobillos hinchados y llenos de tierra... Te quiero SEVILLA", con estas sinceras palabras confesaba, Anabel Pantoja, que se muere de ganas por disfrutar de la Feria de Abril, así que, como muchos sevillanos, ha decidido montarse la fiesta en casa.

Lo ha preparado todo: Comida, rebujito, su traje de flamenca y hasta ha montado una especie de caseta, la Panto Caseta. ¡No ha faltado de nada! Y con ese ambiente ha hecho un directo con sus seguidores... ¡Y a bailar, a bailar, a bailaaar, a bailar sevillanaaas!

No han faltado las canciones en homenaje a su tía y algún dúo con su chico Omar, ambos han conseguido enganchar a cientos de personas a una feria totalmente improvisada, original, y de lo más divertida.

Quien no ha querido perdérselo y además ha contactado con ella en directo ha sido su amiga y ex compañera de piso, Susana Molina, una de las protagonistas de la ‘Isla de las tentaciones’ y ganadora de GH 14. Juntas se han reído, han bailado, cantado...

Si algo nos está enseñando la cuarentena es que la naturalidad está ganando al postureo. Lo que quizá antes nos daba vergüenza, ahora ya ha pasado a ser una nimiedad con la situación que estamos viviendo por culpa del coronavirus, y la que se ha soltado la melena, sin lugar a dudas, ha sido Anabel Pantoja, que se ha vuelto viral tras dejar la vergüenza atrás.