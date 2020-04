Antonio David Flores manda un mensaje a Rocío Carrasco.

Rocío Flores le ha pedido en 'SV 2020' a su madre un acercamiento.



Rocío Flores está siendo, sin duda, una de las protegonistas de 'Supervivientes 2020'. Y es que lo cierto es que la nieta de Rocío Jurado no deja de dar momentazos en los Cayos Cochinos. Tras la conversación con Jorge Javier Vázquez en la última gala en la que le pedía a su madre un acercamiento, Antonio David Flores ha querido lanzar un mensaje a Rocío Carrasco, madre de dos de sus hijos. Un consejo que no sabemos cómo se tomará Rociíto, pero sabiendo que la relación con el ex guardia civil no es precisamente buena, seguro que muy bien no le sienta...

"¿Tú le darías algún consejo a la madre de tu hija respecto a Rocío Flores? Porque tiene la enorme suerte de tener a su madre viva", preguntó Jordi González a Antonio David. "Yo creo que es una situación que lleva muchos años arrastrando y está su hermano también detrás. Viendo como es Rocío, su comportamiento y educación, en los momentos más sensibles es normal que hable de su madre y a mí se me remueva algo", aseguró el ex guardia civil. "Simplemente darse cuenta de que su hija está reclamando que ya va siendo hora, que son muchos años, no solamente por ella sino por su hermano. Igual ya es hora de un acercamiento", añadió.

"Rocío ha dejado claro que no está educada en el rencor y creo que sería un buen momento para que ellas pudieran hablar. Se está perdiendo muchas cosas de sus hijos", siguió. "Con la madurez que te dan los años debería de decir aparto todo esto y todo el daño y me quedo con la esencia de lo que soy, un padre y una madre ante un hijo que está reclamando cierto cariño y atención", concluyó, visiblemente emocionado.