Adara explica su relación con Cristian.

El ex tronista también estaba presente en el plató.

La ganadora de 'GH VIP 7', que reapareció de nuevo en 'Conexión Honduras' para defender a su madre, tenía un brillo especial en la mirada. Y es que en los últimos días se ha dicho que la ex de Hugo Sierra estaba de nuevo ilusionada en el amor. El chico no era otro que Cristian ATM, defensor de Barranco en 'SV 2020' y ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Vicerversa'. Ante estas informaciones, Molinero no ha querido dejar pasar la ocasión de explicar su relación con el ex superviviente. ¡Muy atentos a las palabras de la hija de Elena Rodríguez!

Telecinco

“Tienes un brillo especial en la mirada, como si estuvieras ilusionada de nuevo con alguien”, le dijo Jordi González, presentador de 'Conexión Honduras', a la ganadora de 'GH VIP' nada más empezar el programa. Ante esta afirmación, Adara no podía esconder la sonrisa. Y es que el chico al que se hacía referencia estaba sentado justo al lado de ella: Cristian ATM, defensor de Albert.

Telecinco

No obstante, la hija de Elena quiso aclarar lo que le unía al ex tronista. "Es una tontería. Conté la anécdota de que le escribí un mensaje y no me contestó. Pero eso fue hace 4 años", aseguró Molinero. "Solo hay una amistad", apostilló Cristian. "Lo hablamos mediante un intermediario y ella sabe que el mensaje no lo vi. Pero entre nosotros hay una amistad sana y buen rollo", añadió el ex superviviente.