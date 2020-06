El hijo de Kiko Matamoros olvida a su ex, Estela Grande, con Carla Barber, médico estético, modelo y 'Miss España 2015'.

médico estético, modelo y 'Miss España 2015'. La doctora, que participó en 'Supervivientes 2016' donde se hizo buena amiga de Mila Ximénez, y el hijo de Kiko Matamoros se ha declarado su amor a través de sus perfiles de Instagram.





Diego Matamoros ha pasado página tras su turbulento matrimonio con Estela Grande. El hijo de Kiko Matamoros ya ha encontrado de nuevo el amor y la afortunada es Carla Barber, doctora especializada en medicina estética. Después de días de rumores sobre una posible relación entre los jóvenes, te mostramos las imágenes que demuestran que las flechas de Cupido han hecho diana en el corazón de los jóvenes. El pasado fin de semana, Diego y Carla compartieron una romántica jornada en una terraza a las afueras de Madrid y allí dieron rienda suelta a su pasión compartiendo besos y momentos de cariño y complicidad.

Diego, que se acaba de someter a una operación de estética en el abdomen para extraerle la grasa sobrante y marcar sus abdominales, y Carla, que fue 'Miss España 2015' y concursante de 'Supervivientes 2016', están encantados con la relación que ha surgido entre ellos y no han dudado en compartir en sus perfiles de Instagram su primera foto juntos, como pareja.

El hijo de Kiko Matamoros y la doctora han compartido la misma imagen de un romántico beso en la terraza en la que se encontraban y lo han acompañado de sus primeros mensajes de amor a través de las redes sociales. "La vida te sorprende... 💙✨ (estrellas en el universo)" escribió Diego mientras que Carla agradeció la llegada del joven a su vida. "El mejor regalo de mis 30 ✨Caído del cielo", puso la modelo.

Esperamos que, gracias a esta nueva relación, Diego y Carla tengan más suerte que en relaciones anteriores ya que los dos son divorciados. Matamoros de Estela Grande y la doctora Barber del también médico estético Claudio Esquivel con quien vivió un fugaz matrimonio que solo duró siete meses entre 2018 y 2019.

