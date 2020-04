La aventura extrema en Honduras se ha terminado para Nyno Vargas. El cantante se convertía el domingo 27 de abril en el último expulsado del reality tras perder contra Yiya y José Antonio Avilés. No se llevará ya pues el premio de vencedor de 'Supervivientes 2020' pero, por ahora sí se lleva otro primer puesto. Y es que Nyno se ha convertido en el concursante que más peso ha perdido en esta edición de 'Supervivientes'. El valenciano no sólo se ha dejado la piel en la supervivencia, sino también un buen puñado de kilos que le han otorgado esta noble primera posición en el ranking de pérdida de peso.

Telecinco

Cuando Nyno Vargas se enfrentaba al espejo después de semanas sin hacerlo, descubría una nueva imagen muy impactante que él mismo se encargaba de calificar. “Tengo patas de saltamontes. Soy una mezcla entre Julio Iglesias con el pelo y Aznar con el bigote. Me veo súper 'esmirria0'”, confesaba con humor el cantante al ver su reflejo.

Telecinco





Pero la verdadera sorpresa se la daba la báscula. Jordi González le preguntaba a Nyno cuántos kilos creía que había perdido, pero el valenciano se quedaba lejos de la cifra final. Y es que Nyno Vargas ha perdido la friolera de 18, 5 kilos. El cantante se quedaba alucinado. “Qué locura, loco”, repetía sin poder dejar de mirarse en el espejo.



Telecinco

Un nuevo aspecto físico que parece que fuera ha gustado y mucho. Jordi desde el plató de 'Conexión Honduras' le comunicaba que el equipo de 'Supervivientes 2020' lo veía así mucho más atractivo. Pero no sólo el equipo... A Nyno le ha salido una nueva y sorprendente admiradora que parece que se muere por sus huesitos. “Me dicen Carmen Lomana que te diga que 'estás cañón'”, le comunicaba el presentador. “Muchas gracias Carmen, te camelo un montón”, respondía Vargas.

Telecinco

Sin embargo, parece que el compañero de Omar Montes, con quien acaba de estrenar una canción, no tiene intención de mantenerse mucho tiempo en su peso actual. “Dile a la mama que me prepare una paella doble XXL para cuando llegue”, le decía Nyno a su hermano Emilio durante su conversación por teléfono.



Pero además de con casi 20 kilos menos, el valenciano se marcha de 'Supervivientes' también con la cabeza bien alta. “Contento y orgulloso de llegar hasta donde he llegado. Me voy con la cabeza bien alta. No he tenido ninguna falta de respeto a otras personas, ni he intentado apagar la luz de nadie para yo brillar”, se defendía. “Se está premiando otra cosa que no es la supervivencia. Me alegré por Albert porque es un superviviente nato, pero en el caso de Yiya y Avilés pues no los veo supervivientes”, confesaba Nyno Vargas antes de irse.