Cuando decidió juntarse con Jaime Anglada para cantar, muchos no daban un duro por ella. El dúo musical ya tienen dos discos en el mercado y su carrera promete. Carolina Cerezuela y Anglada se han convertido en los mejores amigos y se nota en la química que hay entre ambos cuando están sobre el escenario. Eso sí, quien realmente ocupa el corazón de Carolina Cerezuela es su marido, Carlos Moyá, con quien tiene tres hijos: Carlos, Carla y Daniela. Charlamos con ella sobre cómo está viviendo la cuarentena, cómo se llevan Jaime y Anglada y sus inicios en el mundo de la música. Además, Carolina nos habla sobre el esperado regreso de 'Camera Café' en forma de película.

Gema Checa / HEARST

¿Cómo lleváis en casa el confinamiento?

Pues con una convivencia muy intensa. En lugar de agobiarme, está siendo un regalo. Estábamos acostumbrados a una velocidad de trabajo tremenda y creo que hemos hallado el tiempo para nosotros.

¿Extrañas compartir escenario con Jaime Anglada?

Sí, y la adrenalina de los conciertos. Y los momentos de los ensayos con Jaime, donde hay mucha creatividad. Necesito la música para vivir.

Así que la música llegó a tu vida para quedarse...

Sí, por mi salud psicológica. La música es una válvula de escape para todos. Por ejemplo, cuando estamos tristes, nos ponemos canciones más tristes para hundirnos más en la pena.

¿Para cuándo habrá un tercer disco?

Nos íbamos a meter en el estudio para grabar un nuevo tema, pero lo hemos tenido que retrasar. Tenemos claro que lo queremos retomar.

Cuando empezaste en la música, ¿creías que ibas a sorprender a tanta gente?

La verdad es que no. Pero he jugado con ventaja: las expectativas eran tan bajas y los prejuicios tan altos, que tan sólo lo tenía que hacer medianamente bien. La crítica siempre ha sido buena y nos lo hemos ganado a pico y pala con los directos, donde te ganas la credibilidad de la gente.

Gema Checa

¿Tuviste el apoyo del todo el mundo?

De muchos sí, pero otra gente del mundillo sentía indiferencia. Pero mis amigos íntimos no son de la profesión, a excepción de Jaime. Creo que hay falsos egos, de los que dicen: “Me alegro que te vaya bien, pero cuidado de que te vaya mejor que a mí”. Todos tenemos un sitio en el mundo para no pisar a nadie.

Jaime y tú os conocisteis en un aeropuerto. Si no hubiera aparecido él, ¿no te hubieses atrevido nunca a cantar?

¡Jamás! Iguana Tango me ofreció grabar una canción porque había hecho un vídeo con ellos, pero yo no quería convertirme en la nueva Paulina Rubio. Si daba el paso a la música, tenía que ser con unas condiciones. Y Jaime me llega hecho a medida porque su música es la que me gusta. Yo no quería hacer música pop.

¿Con quién discutes más, con Jaime o con Carlos?

Sin lugar a dudas, con Jaime.

En estas dos relaciones, la profesional y la sentimental, ¿quién lleva los pantalones?

Por supuesto que en las dos yo. Con Jaime soy más mandona, porque es más flexible, pero Carlos me hace decidir lo que él quiere. Me conoce para hacerme el lío.

¿Podría decirse que Jaime es tu mejor amigo?

Antes de ser mi compañero de trabajo, es mi mejor amigo. Y si llega el día en que dejemos de trabajar juntos, algo me tendría que inventar para discutir con él todos los días.

¿Le cuentas más secretos a él que a Carlos?

Igual sí. Hay temas que no se los cuento a Carlos para no preocuparle.

Gema Checa

¿Ellos son amigos?

Claro. Nos conocimos a la vez. Indudablemente, Carlos comparte conmigo mucho más tiempo…

Ya has cumplido 40, ¿qué haces para estar tan guapa?

Soy muy vaga. Nunca me he puesto bótox, porque me dan cosa las agujas. Pero todas las muestras de crema que me dan me las pongo.

¿Añoras la actuación?

No. Me puedo permitir rechazar determinados trabajos en televisión para estar más tiempo con mi familia. Ahora los niños son más independientes y tengo más flexibilidad, pero no podía pasar tanto tiempo fuera de casa.

¿Cómo va el proyecto para hacer la película de ‘Camera Café’?

Lo que empezó como un rumor, se va a hacer realidad. Ya está el guión y, cuando se pueda y la situación se normalice, se rodará. Estoy muy ilusionada porque vamos a estar todos los actores de la serie (al comienzo de la cuarentena, el reparto triunfó con un ‘revival’ en versión online), que estuvo cuatro años en emisión en Telecinco.

Y, como siempre, la pregunta del millón para el final, ¿tendrás más niños?

Pues antes decía que no me importaría, pero cada vez tengo más miedos.

Un dúo con mucha química

Guillermo Jiménez / HEARST

Después de llevar media vida dedicada a la interpretación, Carolina Cerezuela se lanzó a la música junto a Jaime Anglada. El dúo Anglada Cerezuela tiene dos discos en el mercado, ‘Manzana de caramelo’ y ‘Detrás del corazón’. Hasta el confinamiento estaban trabajando en un tercero. “Las expectativas eran tan bajas y los prejuicios tan altos, que tan sólo lo tenía que hacer medianamente bien”, explica ella sobre su éxito.

Su familia, su mejor tesoro

Agencias

Carolina Cerezuela lleva casada con el tenista mallorquín Carlos Moyá desde 2011. El matrimonio tiene tres hijos: Carla, Carlos y Daniela, de nueve, siete y seis años. Él es ahora el entrenador principal su compañero y amigo Rafa Nadal.