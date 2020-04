A pesar de que la pareja formada por María Lapiedra y Gustavo González suma 6 hijos entre los de ella y los de él, la llegada de su primera hija en común, Mia, no ha sido menos especial. La pareja, tras muchos nervios durante la espera, recibía en el mundo a su pequeña hace tan sólo unos días (el pasado 24 de abril), y en este tiempo ya ha podido conocer a todos sus hermanos y recibir un precioso primer regalo de su padre que, por cierto, y tal y como explicaba al detalle María en su Instagram, estaba cargado de simbolismo. "Hoy papá te ha regalado tu primer ramo y no, no es un ramo cualquiera. Simboliza a las personas más importantes de tu vida", empezaba escribiendo.

"Una rosa amarilla por tu hermana Martina, una rosa rosa por tu hermana Carlota, cuatro rosas azules por tus hermanos mayores y diez rosas rojas por mí, por mami", desvelaba la ex actriz. Y además, tenía unas bonitas palabras para los hijos de Gustavo, con los que antaño no llegó a llevarse bien: "Tienes la suerte de tener a 6 hermanos mayores de los que podrás aprender muchas cosas y que se alegrarán siempre por ti. Te queremos, Mia", finiquitaba su mensaje. ¿Habrá cambiado su relación en todo este tiempo ahora que su relación con Gustavo se ha afianzado?

Por lo pronto, tanto María como Gustavo están en una nube con la llegada de Mia, y buena muestra de ello es que sus últimas publicaciones han sido con la pequeña, dedicándole unas preciosas frases de amor:

Desde QMD! sólo nos queda felicitarles por la preciosa hija que han tenido y desearles lo mejor en estos tiempos tan difíciles. E igual es pronto para preguntárselo, pero ¿se atreverán a ir a por el octavo para ver si consiguen la parejita? Sólo el tiempo lo dirá...