Que los famosos se operen y se hagan retoques estéticos está a la orden del día, por mucho que algunos hasta lo nieguen, pero lo que está claro es que, ya sean operaciones, pinchazos o simples tratamientos, todos se han hecho algo en algún momento para lucir guapos en sus mejores galas. Sin embargo, hay quien se hace sólo lo necesario y hay quien se lo hace TODO. ¿Y en qué grupo están Steisy y su novio, Pablo Pisa? Lo podéis valorar vosotros, porque ellos mismos, en su canal de MTMad, han desvelado TODO lo que se han hecho... y lo que les queda por hacerse hasta verse ideales.

El primero en confesar ha sido Pablo... que en su primera operación estética, partía de no tener experiencia y la lió parda: "Lo primero que me hice fue una bichectomía, que consiste en quitarte las bolas de Bichat, que son las que te hacen la cara de pan. Te lo hacen por dentro del moflete, que te dan un punto, y por ahí tiran y sacan las bolitas de grasa. En mi caso estoy muy contento, porque me ha hecho la cara más delgada y me ha resaltado los pómulos", ha dicho, pero lo que venía después era lo fuerte: tan nervioso se pone en presencia de los médicos que se le ocurrió tomarse (mala idea) dos tranquimazines de 2 mg... y tan relajado se quedó que, unido a la anestesia, se despertó ¡y no se acordaba ni de que se había operado!

"Aquello me había derivado en un trismus dental, y es una putada, porque es una contractura en el músculo mandibular. Fui al médico, y para ver si era trismus o no, me metió las manos en la boca y me desencajó la mandíbula. Efectivamente, lo era, y me mandó a mi casa con unos ejercicios con una pinza en la boca e ibuprofeno. Un mes estuve sin poder abrir la boca", recuerda.

Steisy también la lió en su bichectomía, aunque por suerte no tuvo consecuencias: "Yo salí, y me puse a maquillarme. No podía tocarme los mofletes, pero allí estaba yo poniéndome mi perfilador, mi labial permanente y mi colorete… y cuando salí de allí, con mi cara torcida, me puse los tacones y me fui al concierto de Pitingo… y encima había photocall. tuve que posar súper seria, claro". ¡Vaya dos!

Las operaciones de pecho las hemos vivido con Steisy, ya que nos las ha contado en primera persona, pero la primera a los 20 años, fue la más importante para ella: "Me operé las tetas a los 20 años. Yo con 20 años tenía dinero ahorrado para tetas o para un coche, y sabía que si me compraba el coche, me iba a costar más encontrar trabajo, y sabía que si me operaba, me saldría más de stripper y luego podría comprarme el coche, y así fue".

Pablo ha confesado que también se hizo una liposucción triple del tirón: "abdomen, flancos y cara interna de los muslos. Me quedó genial, me sacaron 3’2 kilos de grasa pura, que es bastante, y me acuerdo que la zona que me operé se me puso con un moratón gigante, casi negro. Y el rabo negro también… y estoy pensando en repetirlo", ha confesado, a lo que se ha sumado Steisy que, a pesar de todo, quiere hacérselo. Eso, y ponerse grasa en el culo para redondearlo.

¿Qué más tienen hecho? Steisy ha sacado la lista: "Los dos tenemos carillas de composite, que te las puedes quitar cuando quieras. No son como las de porcelana, que te tienen que limar tu diente, y luego yo tenía los labios pinchados, pero ya no me queda nada, porque eso como mucho te dura un año y yo hace dos que no me pincho". "Y tenemos barbilla y pómulos también", ha recordado Pablo, mientras Steisy seguía sumando: "Yo me quiero hacer la marcación mandibular, y también tengo hecha la micropigmentación en labios y cejas", a la vez que Pablo añadía: "Yo me quiero hacer la nariz y quitarme pecho, porque tengo bastante, y creo que me lo voy a hacer en el mismo sitio que Patri se operó. E igual también papada, aunque eso se me quita cuando adelgazo".

Desde luego, con todo lo que llevan, y lo que les queda, ¡van a parecer Barbie y Ken!