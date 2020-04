Hace tan sólo unos meses, Christofer y Estefanía no eran nadie en nuestras vidas, y ahora se han convertido casi en unos imprescindibles. España entera gritó a coro aquel famoso '¡ESTEFANÍAAAA!' desde los balcones y desde las calles (ay, las calles, qué recuerdos...), y así fue como la pareja llegó para quedarse. Cuando todos pensaban que podían haber roto después de que ella le pusiera los cuernos en 'La isla de las tentaciones', ahogamos un grito al enterarnos de que, a pesar de todo, seguían juntos, y así, 'a pesar de todo', es como llamaron a su canal de MTMad, un canal que ella abandonó para poder participar en 'Supervivientes'.

De repente, teníamos a Estefanía y Christofer en todas partes, y la bomba llegó con el anuncio de su boda. Sin embargo, y aunque lo tenían todo planeado, ahora la pareja ha tenido que posponer su compromiso. ¿Por qué? Un virus arrasaría el mundo y nos haría frenar en seco mientras nos quedábamos todos encerrados en casa. Y aunque pudiera parecer el resumen de una película, no lo es. Por eso, su gozo ha acabado en un pozo: ¡Fani y Chris ya no se casan! O, al menos, no por ahora.

Así lo ha confirmado él en el canal de MTMad donde publican episodios de su vida: "Nos vamos a casar. Nuestra idea es que no pase de este año. Nos queremos casar ya, lo más pronto posible. De hecho, nuestra idea, si no hubiera sido por el coronavirus, habría sido organizarlo todo cuando volviera ella del reality y casarnos, pero con esto pues no sabemos lo que va a pasar", ha explicado.

Sin embargo, no pierde la esperanza: "El otro día vi que a partir del día 27 se iban a poder celebrar bodas, pero sólo con familiares. Nosotros tampoco queremos una boda muy a lo grande, pero sí queremos que vengan nuestras amistades, así que no sabemos si se va a poder celebrar este año. Yo espero que sí, que a partir de agosto o septiembre se pueda celebrar medianamente bien. Si todo va bien, y la cuarentena se sigue cumpliendo bien, creo que España también irá bien y podremos celebrar la boda". ¡A ver si hay suerte!