Salir en reality siempre te da una de cal y una de arena: la exposición es tal, que todo el mundo tiene una opinión de ti según lo que muestres, y José Antonio Avilés ha provocado de todo menos indiferencia. El superviviente está arrasando en la isla con su personalidad arrolladora y sus broncas, y aunque sus compañeros se lo quieren quitar de encima (su nominación es casi un obligado semana tras semana cuando no consigue ser líder de su grupo), la audiencia parece que todavía quiere seguir exprimiéndole... y el último que ha rajado sobre él ha sido, ni más ni menos, ¡que Joaquín Prat!

El presentador de 'El programa de Ana Rosa' está encantado con el casting de esta edición, pero Avilés parece que se le ha atragantado ligeramente, y e pleno directo ha rajado de él: "Tiene una estrategia desde el inicio: es el gran tocapelotas de esta edición, tiene una personalidad casi sociopática", ha dicho sin cortarse, aunque entiende que eso es parte de la gracia: "Yo creo que un personaje así es casi necesario en un reality".

Sus compañeras Marisa Martin Blázquez y Sandra Aladro, presentes también en el plató, no se han quedado atrás: "A mí me dijo que él iba a ser como él es, y le dijo que no podía hacer mejor, porque siendo como él es no iba a dejar títere con cabeza", ha dicho, aunque ella le ha defendido... a su manera: "¿Qué luego para convivir es muy desagradable y más en las condiciones en las que están viviendo en la isla? Pues sí, pero si no fuera por las historias que está protagonizando él, sería muy aburrido, también os lo digo".

Aladro, sin embargo, no ha tenido tantos miramientos: "José Antonio ha recogido lo que ha sembrado: si a cualquier otro, por ejemplo, se le quema un pez cocinando, le perdonan, pero si encima no pone interés, genera tensión y broncas y además lo poco que hace, lo hace mal, es normal que se enfaden", ha dicho antes de añadir: "Él es así: retorcido, malpensado, mentiroso, se inventa cosas que no han sucedido, saca lo peor de cada uno…". Vamos, que no todos en su cadena le tienen especial cariño...