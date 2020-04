Hugo Sierra deja su relación con Ivana Icardi.

Ivana Icardi se ha quedado totalmente rota tras las palabras del uruguayo.

Hugo Sierra no está pasando por su mejor momento en 'Supervivientes 2020'. Y es que el uruguayo ya aseguró hace unos cuantos días que se sentía muy solo en el reality. Tras pasar varias semanas sin Ivana Icardi, su chica, en el concurso, el ex de Adara Molinero ha decidido dejar por completo su relación con la argentina. ¿Los motivos? El superviviente le ha asegurado a la ex concursante de 'Grande Fratello' que ya no está igual de ilusionado que antes. Lo cierto es que sus reencuentros en la palapa durante las últimos galas no eran de lo más efusivos.

Telecinco

"Te dije que si una persona no me encanta no estoy con ella... Y si veía algo que no iba bien no iba a forzar", manifestó el concursante, muy seguro de su decisión ante la cara de sorpresa de Ivana Icardi. Unas palabras que han dolido mucho a la ex de Gianmarco, que se ha quedado completamente rota por las palabras de hasta ahora su chico.

Telecinco

"Yo estaba dispuesta a aguantar lo que sea pero si tú no... Pues ya está. Tendré que respetar tu decisión", respondió la argentina, entre lágrimas. "No lo entiendo, si tú te sientes mal desde el principio y no estabas seguro, y sabías que era algo que no ibas a poder llevar por qué lo empiezas...", afirmó la ex de Onestini. Veremos si es una ruptura definitiva o, por el contrario, acaban reconciliándose y dándose una segunda oportunidad.