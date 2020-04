Adara Molinero no puede evitar las lágrimas tras ver a su madre en horas bajas.

Elena teme el momento de la unificación en 'SV 2020'.

Elena Rodríguez está siendo, sin duda, una de las concursantes revelación de esta edición. No obstante, sus continuos enfrentamientos con José Antonio Avilés han ido minando poco a poco el ánimo de la deportista. De hecho, la concursante ha protagonizado un fuerte bajón tras pensar en la unificación de todos los participantes, momento en el que volverá a convivir con el comunicador si no resulta expulsado este jueves. Adara, que estaba en el plató defendiendo a su madre, no ha podido evitar esconder las lágrimas tras ver a su madre en horas bajas.

Telecinco

"No puedo más, necesito abrazar a los míos, no esta gentuza", comentó Elena. "No quiero llegar al final, me quiero y a mi casa. ¿Qué quieren el premio? Qué se lo queden. Está moviendo hilos todo el día como si fuera el rey de aquí. Espero que la vida se lo devuelva. Me produce orgullo saber que en mi vida nadie se merece a este personaje. Tendremos defectos y nos habremos equivocado, pero no tenemos ese nivel de maldad ninguno", aseguró Rodríguez de la actitud de José Antonio en el concurso.

Telecinco

Adara, que estaba en el plató, se emocionó enormemente con las palabras de su madre. "Mi madre no es una persona rencorosa, es muy cariñosa, le gusta tener contacto, se pensaría que José Antonio Avilés no se la iba a volver a liar y este hombre la lía con mentiras, manipulaciones y palos", afirmó la ganadora de 'GH VIP 7'.