Mira, no sabemos tú, pero nosotros, después de casi dos meses de cuarentena, estamos deseando un bodorrio de esos por todo lo alto de los famosos. Muchos han tenido que posponerlo, como Anabel Pantoja o Christofer y Estefanía (de 'la isla de las tentaciones'), pero los planes de futuro, a pesar de todo lo que está pasando, no paran en nuestras cabezas, y la siguiente que podría anunciar boda es ¡Maria Jesús Ruiz! Tras dos relación más que fallidas con los padres de sus hijas (Julio Ruz y José maría Gil Silgado), parece que, por fin, la ex superviviente vuelve a sonreír...

Agencias

Ya os contamos en exclusiva en QMD! que María Jesús salía con su community manager a finales del 2019, y aunque aquello se desmadró porque él seguía casado y no se sabía si estaba jugando a dos bandas, finalmente el joven lo dejó todo por la Miss. Y ahora, un año después de empezar a salir (con distanciamiento incluido), parece que la cosa cuaja, porque según ha desvelado en las 'preguntas y respuestas' de Instagram la propia María Jesús, ¡podrían estar a punto de casarse!

María Jesús Ruiz Instagram

Con estas contundentes palabras (¡que Curro le pide casarse casi cada día!) ha dejado claro que si amor va viento en popa, y no sólo eso, sino que incluso estarían pensando en darle hermanitos a las hijas de ella:

María Jesús Ruiz Instagram

A diferencia de otras famosas, la Miss, de momento, no se planta en cuanto a descendencia, y quiere más, igual que si hablamos de sus proyectos profesionales: ha confirmado que no le importaría estar en 'GH VIP 8' (eso sí, con condiciones), y tampoco le fue nada mal con su single 'Mi fuego' (recibió, al menos, mejores críticas que Sofía Suescun o Isa Pantoja), así que no descarta sacar un single nuevo. ¡Deseando estamos de escucharlo!