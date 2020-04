Estos días, Ana María Aldón nos ha regalado grandes momentazos, como su revolcón con Barranco, en el que, por cierto, aprovechó para tocar más de la cuenta. Sin embargo, a veces tanta confianza, dicen, da asco, y con su compañero José Antonio Avilés no ha tenido los mismos 'cariños'. A pesar de que siempre intentan estar de broma con chascarrillos para intentar destensar la situación (a José Antonio cada vez le quedan menos compañeros afines en la isla por sus continuas broncas), de la broma a la ofensa, a veces, hay una línea muy fina... y la organización ha creído que la mujer de Ortega Cano la ha traspasado.

Ana María, charlando con su compañero, le ha llegado a soltar perlas como "Suelta las plumas que tienes en el culo, maricón, suelta las plumas", o "¿Tú alguna vez estuviste en el armario? ¿tú crees que tu padre o tu madre no veían la pluma que tú tenías?". y la que tampoco se quedó corta fue Rocío Flores, que a pesar de saber que ciertos comentarios pueden llegar a ser hirientes, ella entró al trapo: "¿Te imaginas a José Antonio de activo? Yo no lo veo", comentó, para luego añadir que iba "derrochando aceite", mientras Aldón remataba: "Él, con un buen tronco en la mano, es feliz".

A pesar de que cuando Carlos Sobera reprendió a los concursantes por estos comentarios diciendo incluso que podían llegar a dar "vergüenza ajena", José Antonio trató de quitarle hierro al asunto: "Sé que de ninguno de mis compañeros los comentarios han sido de burla. Pedimos perdón a todo el que se ha podido sentir ofendido por esos comentarios", dijo él, mientras Ana añadía: "Jamás hablaría a nadie de esa forma".

Avilés: "Sé que de ninguno de mis compañeros los comentarios han sido de burla" https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/EwZxhNwcR2 — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2020

Sin embargo, eran palabras vacías para una de las colaboradoras allí presentes, Toñi Moreno, especialmente herida por esos comentarios homófobos: "Es de mi pueblo, de Sanlúcar, pero gracia no me hace ninguna. Se le ha ido de las manos. A mí es que el sentido del humor que está basado en 'yo me río de ti', como que no", apuntó indignadísima.