Como a tantos artistas, la pandemia ha dado al traste con los planes de Andy y Lucas, y los de ellos eran muchos: tenían una primavera cargada de proyectos con una gran gira por España y Estados Unidos que han tenido que cancelar. Las radios y plataformas on line te permiten disfrutar de su música, claro, pero también puedes verlos: el dúo musical celebra sus 20 años juntos con un documental con el que hacen repaso a dos décadas de amistad y trabajo. De sus dos décadas juntos y de cómo llevan el encierro hablamos de cerca con Andy y Lucas. Además los gaditanos ejercen de modelos por un día posando con las nuevas tendencias de esta temporada.





FERNANDO ROI HEARST

Andy luce una bomber (199,90 €) de Guess, jeans (25,95 €) de Zara, gafas (18,99 €) de Mango y camiseta (69,90 €) de Guess. Lucas viste un chaleco vaquero (119,90 €) de Guess, camisa de cuadros (49,99 €) de Cortefiel, jeans (109,90 €) de Guess y pañuelo (7,99 €) de Bershka.

¿Cómo estáis?

Lucas: Pues no demasiado bien, no te vamos a engañar. A la espera, como todos. Teníamos conciertos que nos hacían mucha ilusión... Pero, bueno, la salud es lo primero.

Es un buen momento para ver vuestro documental. ¿Os esperabais esta carrera tan larga y exitosa?

Andy: Para nada. Esto se sueña, pero nunca sabes lo que te va a deparar la vida. Tener éxito es como que te toque la lotería, poder dedicarte a lo que te gusta no tiene precio.

L: A mí lo que me da algo de rabia es no haber disfrutado como se merecen las cosas que nos pasaron siendo unos críos. Por ejemplo, el premio Ondas, que lo recogimos con 20 años.

¿Cuál es vuestro secreto para seguir juntos después de tanto tiempo?

A: Es curioso, pero con los años estamos más unidos, hay muchísima confianza. Hemos tenido épocas en que nos hemos llevado mejor y otras peor, pero siempre hemos tenido claro que separarse no entraba en nuestros planes.

L: Nos conocemos desde primero de EGB. Somos muy distintos, y creo que eso también es el secreto del éxito. Yo a Andy le quiero mucho.

FERNANDO ROI HEARST

Andy luce camiseta gris de Mango, (17,99 €), deportivas (100 €) New Balance, jeans (109,90 €) de Guess y gafas (18,99 €) de Mango. Lucas, con una perfecto de cuero negra (99,95 €) de Zara, camiseta blanca (17,99 €) de Mango, jeans (29,99 €) de H&M, botas (99,99 €) de Jack & Jones y gafas (c.p.v) Ray-Ban.

Andy, ¿lo que más y lo que menos te gusta de Lucas?

Lo que más su constancia y forma de trabajar a destajo pero, curiosamente, también es lo que menos me gusta. A veces se pasa de la raya y es difícil que se relaje. Él es muy pasional y su trabajo y su familia son lo primero. Yo en casa, por ejemplo, me evado del grupo. En mi casa está prohibido Andy y Lucas (risas).

¿Y a ti, Lucas?

Andy nunca me falla. A veces da la sensación de que pasa, pero al final siempre está ahí. ¿Lo que menos? Yo reseteo rápido, no soy rencoroso. Por decir una tontería, a veces es impuntual.

FERNANDO ROI HEARST

Lucas, con camisa vaquera desteñida (89,90 €) de Guess, jeans (25,99 €) de Zara, camiseta (40 €) de Filantrop, sneakers (99 €) de Wonders y pañuelo (16,99 €) de H&M. Andy lleva una camisa vaquera (89,90 €) de Guess, jeans (25,99 €) de H&M, pañuelo (7,99 €) de Bershka y sneakers (29,99 €) de Springfield.

Los dos tenéis familia. ¿Cómo conciliáis?

L: Es dificilillo por los viajes. En casa hacemos buen equipo, pero con un bebé... Si llora por las noches, me gusta estar con él, aunque al día siguiente tenga que trabajar cara al público.

¿Quieres más?

Me apetecería. No soy mucho de hijos únicos. Mis hermanos han sido muy importantes para mí y me encantaría que mi hijo viviera eso.

FERNANDO ROI HEARST

Andy con camisa negra (29,99 €) de Zara, camiseta (40 €) de Filantrip, jeans (29,99 €) de Zara, zapatos (89 €) Oxford de Wondersy pañuelo (16,99 €) de H&M. Lucas, con cazadora vaquera (45,95 €) y camiseta (19,95 €) de Zara, jeans (25,99 €) de H&M y botas (99,99 €) de Jack & Jones.

¿En quién os apoyáis en los momentos duros?

A: Principalmente en mi mujer. Ella es cinco años más joven que yo, pero es súper madura. Y mucho en Lucas, que me echa un cable cuando lo necesito. Yo soy una persona que un día me levanto que me quiero morir y al día siguiente soy el hombre más feliz del mundo. Con los años lo estoy llevando mejor, pero son genes que me vienen de mi madre y no lo puedo evitar.

L: ¿Sabes lo que pasa? Nosotros tenemos la suerte de que nunca nos ha faltado el trabajo, aunque hayamos salido menos en la tele. Ahora es la primera vez que nos sentimos tan parados. Vamos a salir a la calle como unos miuras (risas).

FERNANDO ROI HEARST

Andy (19,90 €) lleva una cazadora vaquera de Guess, jeans (25,95 €) de Zara, camiseta (15,99 €) de Springfield y sneakers (89 €) de Wonders. Lucas luce una camisa de manga corta (79,90 €) de Guess, jeans (29,99 €) de H&M y sneakers (112 €) de DS damat.

Ambos sois padres, si vuestros hijos se quisieran dedicar el día de mañana a la música, ¿qué os parecería? ¿Qué diríais?

A: Pues a mí me encantaría, pero es un mundo difícil. Aunque sea, que canten en carnavales, como hacíamos nosotros.

L: Tenemos dos hijos pequeños que se llevan meses. Yo al mío le puse Lucas, y él al suyo, Andy. ¡Así que ya pueden continuar la saga! Ahora en serio, mientras sean felices, da igual.

¿Qué consejos dais a los jóvenes que sueñan con tener una carrera musical?

L: Que recen mucho (risas). Está difícil, pero que si lo tienen bien claro, que lo intenten. Vivir de esto con calidad de vida es complicado, en España no seremos más de 40 artistas.

A: ¿Sabes qué pasa? El factor suerte siempre entra en juego en esta carrera. Hay muchísima gente en este país con mucho talento que no termina de romper, que nunca llega a grabar un disco.

Sus favoritos de belleza

Cedidas por la marca

Brocha duo multifunción, 6,49 €. Mascarilla Brown Rice 3,99 €. Cortapelos Pro 45 Intense Control de Babyliss, 89 €----

Ayudante de foto: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Makeup. Agradecimientos: NYX Hotel Madrid. Calle del Aviador Zorita, 34, 28020 Madrid. Teléfono: 915 53 59 00.