Alba Carrillo parece una mujer nueva. Tras su paso por 'GH Vip' –hace ya unos meses–, la modelo está de lo más relajada y no quiere polémicas. El Dj Fonsi Nieto, su ex y padre de su hijo, acaba de anunciar que en unos meses será padre por primera vez junto a su mujer, la empresaria Marta Castro, y la modelo ha reaccionado a esta feliz noticia. El tiempo parece que todo lo calma y Alba ha dejado atrás las rencillas que tenía con su ex para felicitarle ante su próxima paternidad.

Lo ha hecho en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía', donde ha entrado en directo a través de una videollamada para explicar cuándo se enteró de la feliz noticia y cuál fue su reacción. "Estamos muy contenta nos lo contó el lunes y está (el hijo de Alba y Fonsi) muy contento de hacer ya de hermano mayor".

Alba reconoció que es una gran noticias tras los duros momentos que acaba de pasar el Dj tras la muerte de su padre. Desde su cuenta de Instagram, ella también le dio todo su apoyo a Fonsi: "Quiero mandarle a Fonsi este abrazo que tanto necesitaría ahora. Lucas y yo hemos recordado... Los churros que le llevaba el abuelo para desayunar, las trampas que le ponía Lucas para que se quejara al levantarse de la siesta, las bolsas que traía con cromos que le 'sacaba' al abuelo cada vez que le veía... y muchas cosas más que se quedan aquí y vivirán con él para siempre. Nosotros nos encargaremos de que estés orgulloso del supernieto que tienes. Todo mi cariño".

Capturas TV

Otro gesto más de que la relación entre Alba y su ex se encuentra en un buen momento es que la modelo desveló que ella ya podría saber el nombre del futuro bebé. Al parecer, al hijo que tiene con el Dj le gusta un nombre y de ser chico, los futuros papás podrían llamar así al bebé. "Lucas ha elegido el nombre si es chico, pero no puedo decir cuál es por si finalmente se lo ponen", explicó a sus compañeros.