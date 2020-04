Hugo Sierra confiesa qué famoso cantante le “encanta” poco después de romper con Ivana.

poco después de romper con Ivana. El uruguayo está pendiente de una posible prueba de embarazo de la argentina.



Ay, ay, ay de las cosas que nos estamos enterando en esta etapa de 'Supervivientes 2020'. Siempre hemos dicho que las noches en las playas de Honduras son muy largas y dan mucho de sí. Algo tiene esa oscuridad isleña, ese cielo estrellado, ese sonido de fondo de las olas del mar que incitan a los concursantes a tener conversaciones de lo más interesantes. Y, de repente, lo que parece una charla de lo más banal, termina con una sorprendente confesión.

El último ejemplo nos lo ha dado Hugo Sierra al desvelar que hay un famoso cantante que le encanta, tanto que incluso nos ha dado la sensación que no descartaría digamos cambiarse de bando sexual por tener algo con él.... Sí, amigos, aquí también nos hemos quedado ojipláticos al descubrirlo. Pues dí que sí, Hugo, que lo de experimentar y probar cosas nuevas es toda una aventura digna de probar y más ahora que estás soltero.

Imágenes cedidas por la productora

Pero ojo que el uruguayo tonto no es y no ha elegido a un hombre cualquiera. El ex de Adara ha puesto sus ojos en todo un sex symbol de la música internacional. Hugo Sierra ha confesado que Ricky Martín le encanta, sí así lo ha dicho literalmente “me encanta”. Todo surgía mientras Jorge y Yiya hablaban en la playa de Los Siervos sobre Ricky Martín y la andaluza reconocía que le había dado mucha pena cuando éste anunció su homosexualidad.

Telecinco

En cuanto Hugo oyó nombrar al cantante, saltó como una bala. “Ojo con lo que decís. Que conste que es mi ídolo eh...”, advirtió el ahora ex de Ivana. Todo porque Jorge y Yiya compartían su particular teoría de que Ricky Martín había decidido probar con lo hombres tras haber estado ya con mucha mujeres. El uruguayo no perdía ripio de la conversación y, desde el fondo de la playa, confesaba “me encanta”.

Telecinco

Yiya hizo gala de su rapidez verbal y quiso picarlo con un comentario de lo más provocador. “A ver si vas a tener pluma tú también”, dijo la malagueña. Y ahí es cuando la respuesta de Hugo Sierra nos dejó loc@s al contestar con un misterioso “bueno...”. ¿Bueno, como que bueno? Ahí cada uno que haga sus propias especulaciones, pero vamos que esa lacónica respuesta bien podría traducirse en un “no me importaría a mí tener una historia con Ricky Martín”, ¿no os parece?