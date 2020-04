Diego Matamoros se baja hasta los pantalones para enseñar TODOS sus tatuajes (y su significado)

Que a Diego Matamoros le encanta la tinta, no es ningún secreto. El colaborador lleva tatuajes repartidos por todo el cuerpo, y es que, según dicen (y él mismo defiende), cuando empiezas, ya no puedes parar. Tan sólo lleva tres años tatuándose (empezó a los 30 y ahora tiene 33), y en todo ese tiempo lleva ya casi 20 tatuajes, la mayoría repartidos entre brazos y torso, y como muchos de sus seguidores se lo han pedido, ha querido explicar el significado de cada uno de ellos bajándose hasta los pantalones para que no nos perdamos ni un sólo detalle...

La mayoría los tiene repartidos en los brazos: el derecho, donde lleva los más grandes, y el izquierdo, que ha denominado 'el de los parches'. Sin embargo, el primero de de ellos se lo hizo en un costado: “Per aspera, ad astra”, que significa “A través del esfuerzo, el triunfo”. Es algo que le liga mucho a su padre, que siempre le presionó con el esfuerzo: "Fue mi primer tatuaje. Quería una cosa finita, que no se viera mucho… me esperé hasta los 30 para empezar, y ahora tengo 33. Después vino el '13' en el otro costado… y luego se me fue la pinza. Esto es muy adictivo", ha explicado.

Mediaset

Después, empezó con el brazo derech0 tatuándose a su perro, Nanuk, su primer gran tatuaje, pero fue tan desastroso que se lo tuvo que arreglar. "Detrás, flores del Jepun. Son las flores de los collares que te dan cuando llegas a Bali. Normalmente no son rosas porque en su simbología son sagradas, para el matrimonio, y como nosotros nos fuimos de luna de miel allí, me las tatué".

Mediaset

El colibrí y la flor: "es la perfecta simbiosis, no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Y por qué un colibrí? Es el único pájaro que puede volar hacia adelante y hacia atrás, y esto, en simbología, significa que que hay que tener el pasado presente para poder avanzar hacia el futuro, para no volver a cometer errores. Este tatuaje está hecho en base a mi vida, y la flor nace de mi vena, que es otro detallito".

Mediaset

El león en el antebrazo: "Es uno de los que más me gusta, porque este león soy yo, el rey de la jungla. El círculo del ojo es un círculo de Enzo, que está incompleto. Simboliza la perfección, pero en el ojo lo que he querido dar a entender es la imperfección, la mirada a través del círculo imperfecto, que es una crítica a la sociedad en sí y al ser humano".

Mediaset

También tiene un tigre en la cara interna del brazo derecho: "No tiene más simbología. Simplemente me gustó", añadía, mientras que en el brazo izquierdo ha ido poco a poco:

Pantera rosa: "Es una portada de 1962 que me encantó. No tiene más significado que ese".

Mediaset

‘Estoy tan a gusto, no te marches nunca’: "Aparte de literal, es una metáfora, para valorar lo que tienes en ese momento".

"El de los planetas, tiene un corazón, y lo tengo con Estela. Significa 'un universo de amor'".

Corazón con una daga: "Este es un tatuaje ‘old school’ que significa el desamor, por el cuchillo clavado en el corazón"

Mediaset

"La rosa es porque es mi flor. Siempre que regalo algo tiene que llevar una rosa".

‘D13’ (en la muñeca): "es ‘Diego 13’. Lo empezó a usar Estela en los blogs, pero no es que signifique que sea por ella, porque el 13 lo tengo más veces tatuado".

Mediaset

Ornamento bereber: "Cuando uno va a tatuarse, tiene que saber que puede ir con una idea… y acabar con otra diferente. Yo iba con idea de una runa vikinga y, tirando, tirando… acabé en un símbolo bereber, que fueron los primeros en traer los tatuajes a Europa".

Mediaset

‘Siempre’: "Es la tipografía de Barbie de 1974, y es una palabra que ‘siempre’ he utilizado. Es con mucho amor y mucho cariño. Puede parecer un poco pasteloso, pero viendo cómo soy yo, muy tocho, fuerte y muy rudo, algo así tan ‘infantil’ tirando a ‘fantástica’, pues me gustó mucho".

Triángulo invertido: "Este me lo hice con Estela", ha dicho sin remordimiento, y es que parece que su ruptura no hace que se arrepienta de los tatuajes.

Mediaset

Bajando, bajando, llegamos casi a su entrepierna: "‘Lo esencial es invisible a los ojos’ es una frase de ‘El Principito’, y quiere decir que lo material al final no sirve para nada, que lo que hay que valorar son los sentimientos, la amistad y las cosas que verdaderamente nos hacen felices".

Mediaset

'He who is devoid of the power to forgive... (is devoid of the power to love)': "Una frase de Martin Luther King que quiere decir 'El que carece del poder de perdonar carece del poder de amar'. Muchas veces el orgullo hace que no podamos avanzar en la vida. En esta vida nadie es perfecto y podemos fallar, pero al final está la otra mano para perdonar".