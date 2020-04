Aurah Ruiz nunca ha tenido problemas en hablar incluso en mostrar su cuerpo. De hecho, quien la siga en sus redes sociales, sabe que a sexy le ganan pocas, y es que sabe que tiene un cuerpazo y lo luce cuando quiere. Sin embargo, lejos de defender la naturalidad, a Aurah no se le caen los anillos al reconocer todos sus retoques estéticos: pinchazos en nariz, labios, bótox y, por supuesto, sus característicos pechos. En general está contenta con el cuerpo que tiene, pero hace un tiempo tuvo que pasar por quirófano para librarse de unos problema con sus prótesis... y ahora ha revelado que la recuperación no fue del todo agradable.

Mediaset

Pasar por una intervención de cambio de prótesis no es nada cómodo ya de por sí, pero ha explicado sus motivos en su último capítulo de MTMad: "Yo llevaba 7 años operada, y aunque las prótesis suelen durar 10 años, en mi caso estaba bastante deteriorada. No estaba rota, pero sí es cierto que se me iba para un lado y me dolía, y tenía que cambiármela. Además, por lo visto, estas prótesis habían dado un 95% de casos de cáncer de pecho en las chicas que las llevaban, así que las descatalogaron, pero yo he sido de las últimas en quitármelas, ya cuando me han dado problemas", ha explicado.

Ahora, con sus nuevos pechos, mucho más modernos, tampoco es que haya ido a mejor: "Lamentablemente perdí sensibilidad en la primera operación, y con la segunda me está costando encontrarla, porque cuando tenía el pecho sin operar tenía una sensibilidad increíble", y ha añadido: "Esta segunda vez, me hicieron una mastopexia periareolar: han quitado el pezón entero, han metido la prótesis y ya, de paso, han recogido esa piel que sobraba y que podía hacer que tuviera el pecho un poco más caído. Un par de centímetros. Pero al principio el pezón se me puso súper feo. Pensaba que se me había muerto, pero resulta que era normal", ha contado con cara de que la preocupación era real. ¡Como para no estarlo!

Mediaset

Aurah, además, sabiendo que mucha gente está interesada, ha contado incluso lo que le ha costado y cuánto se ha puesto, pero siempre dejando claro que hay que hacerle caso a los doctores: "Tengo 400cc en cada pecho. Me he puesto lo mismo que tenía, pero ahora pesan la mitad. Esta segunda operación me costó entre 5.000 y 6.000 euros entre operación, clínica, sujetador, postoperatorio…". A pesar de todo, la joven ha confesado estar, por fin, encantada con la operación... ¿y tú, te animarías?