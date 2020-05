A veces podemos pensar que las famosas, por el simple hecho de serlo y de tener, en muchos casos, dinero, son de lo más elegantes, pero la experiencia nos dice que el estilo no es algo que se pueda comprar. Incluso cuando este se tiene, una siempre puede tener un desliz 'fashionista' que le haga ser de las pero vestidas en un momento concreto, como algunas de las que hoy llenan nuestra web... pero otras es que ya no tienen remedio: ¡repiten casi cada semana! A ver qué opinas tú, porque estas 6 famosas nos han dejado con la boca abierta con sus looks... y no para bien.

Pixie Geldof, antitendencia

Es raro ver a la cantante británica entre las mejor vestidas, y con este look nos convence de su mal gusto. ¿Pensó que mezclando prendas de estilos distintos acertaría con alguna?

Heidi Klum, como una fiera

A la modelo alemana le encanta el look felino. Por muy de moda que esté, no nos gusta nada este vestido largo de animal print. ¿Y ese escote? Debe ser incomodísimo…

Naomi Campbell, dando la nota



A pesar de que tiene un cuerpazo, siempre le ha gustado crear polémica con sus estilismos. Por mucho que sea un diseño de Stephane Rolland, se pasó con la extravagancia de los volantes.

Gwen Stefani, en casa del herrero...

No entendemos cómo ella, que además de cantante es diseñadora, puede salir a la calle vestida así. Por mucha ropa y bisutería de firma que lleves, no podemos darte buena nota.

Halle Berry, vintage

La actriz no dudó en plantarse este vestido de Sebastian Gunawan, con el que parecía la recreación de un jarrón o una tetera antigua. Una pena, porque el color sí que le favorece.

Dua Lipa, en la granja de mi tío...

